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網路違法販售電子煙逾3萬件 下架率達99%

因毒駕頻傳，而電子煙更成為喪屍煙彈的載具，行政院拍板修正草案要加強防堵；而國健署也公布電子煙最新查緝成效，截至今年5月底止，全國累計執行電子煙及相關違法產品稽查108萬件次，裁處違法案件1萬1432件，裁罰金額約9.7億元。國健署表示，自112年《菸害防制法》修正施行後，政府即持續結合中央部會及地方政府，從邊境攔截、網路監控、市場稽查及校園防制等面向加強執法。截至今年5月底止，國健署表示，全國累計執行電子煙及相關違法產品稽查超過108萬件次，裁處違法案件1萬1432件，裁罰金額約9.7億元。國健署表示，稽查工作涵蓋校園周邊、實體店面、網路平台、市場巡查及民眾檢舉案件等多元場域，屬於全面性預防查核措施，因此不宜單以裁處率高低作為執法積極與否的唯一判斷標準。重要的是透過持續查緝，降低違法產品流通機會。國健署指出，電子煙販售型態已逐漸轉向網路及社群媒體，國健署近年持續強化網路監測及平台合作機制。去年1月至今年5月底止，累計監測網路違法販售及廣告資訊3萬5776件，其中3萬5704件已完成下架，下架率達99.8%，相當於每發現1000件違法資訊，即有998件成功移除。針對境內外違法網站，已協調財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）執行停止解析6512件，其中包含凍結境內網域名稱636件，有效阻斷民眾透過網路接觸違法販售資訊。國健署指出，面對電子煙及新型態網路販售模式持續變化，衛福部刻正推動《菸害防制法》修法作業，規劃增列電子煙等類菸品沒入機制，並強化網際網路違法廣告、行銷及販售行為之管理規範，以進一步提升執法效能。