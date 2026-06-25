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▲Rona下半季將在天母主場正式亮相。（圖／翻攝自味全龍臉書）

中華職棒味全龍今（25）日正式宣布，Rona（張競）加盟Dragon Beauties新光人壽小龍女，成為中華職棒目前唯一一位「台籍韓援」啦啦隊成員，球團表示Rona擁有正統韓職應援經驗，同時具備K-pop女團出道背景，未來將於台灣、韓國兩地持續發展，替味全龍下半季注入全新活力。Rona過去曾參加Mnet國際選秀節目《Girls Planet 999》，之後以韓國女團ILY:1成員身分正式出道，累積完整的偶像訓練與舞台歷練，憑藉穩定的唱跳實力、舞台魅力及表演經驗，在K-pop圈嶄露頭角，也成為她跨足啦啦隊的重要基礎。除了偶像身分外，Rona目前也是韓國職棒傳統勁旅LG雙子啦啦隊現役成員，擁有完整的韓職應援經驗，球團認為她兼具K-pop女團表演能力與韓職啦啦隊應援特色，未來可望為味全龍主場帶來不同以往的韓式應援魅力，也讓台灣球迷有更多元的觀賽體驗。味全龍球團表示，Rona將於2026年下半季正式在天母棒球場與球迷見面，成為小龍女最新成員，隨著她加盟，Dragon Beauties再添一名具備國際舞台與韓職背景的啦啦隊成員，也寫下中職目前唯一「台籍韓援」的新紀錄，球團也邀請球迷進場，一同迎接Rona首度站上天母主場的精彩時刻。