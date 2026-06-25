我是廣告 請繼續往下閱讀

委內瑞拉24日深夜發生規模7.2與7.5的兩起強震，規模為百年最大，造成極度慘烈的災情，多地房屋全倒、半倒，有媒體指出，目前已經造成至少32人死亡、700人受傷，引發外界關注災情。有專家指出，這兩起地震預料將造成相當程度的破壞，而最終傷亡人數多寡，將取決於當地建築物的耐震能力。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國地質調查局（USGS）地球物理學家葉克（William Yeck）接受訪問時指出，委內瑞拉深夜發生的兩起地震，因震源較淺，加上發生在人口聚集地附近，地表震動將更加劇烈，因此「很可能造成嚴重破壞」。不過，他強調，真正奪走人命的並非地震本身，而是建築物倒塌。葉克指出，「奪走生命的不是地震搖晃，而是建築物。」他表示，委內瑞拉許多建築仍採用未經鋼筋補強的磚石結構（unreinforced masonry），相較於美國加州、日本等地震頻繁、建築耐震法規完善的地區，更容易在強震中倒塌。葉克稱，當建築物無法承受劇烈震動而崩塌時，往往就是造成大量人員傷亡的主要原因，也是地震演變成重大災難的關鍵因素。