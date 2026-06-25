受到第7號颱風「米克拉」北上影響，再加上鋒面接近、西南風增強，今（25）日雨彈狂炸台北市，包括內湖、南港等多區都出現嚴重淹水慘況，國民黨北市議員游淑慧提醒，「內湖路三段」全部淹水，喊話民眾千萬別再靠近，同時也示警其他需要留意的區域路段。
游淑慧指出，內湖需要特別注意的路段，包括成功路四段到五段（大湖公園附近）、康寧路三段、內湖路一段、二段和三段的一些低窪路段、民權東路六段（瑞光路口附近）、瑞光路和港墘路交會一帶，還有環山路一段、二段，這些靠近山坡或排水比較密集的地方；山坡地和土石流潛勢溪流範圍涵蓋大湖里、碧山里、金瑞里、港華里、西安里、西康里等地。
另外，游淑慧說明，南港地區也要特別留意研究院路三段161巷和四分溪沿線、舊莊街二段、福德街373巷南港國宅附近，以及研究院路四段等靠近山邊谷地和野溪下游的地方。需要密切注意的像是九如里、舊莊里、仁福里等。
最後，游淑慧也呼籲，大家可以隨時透過「土石流及大規模崩塌防災資訊網」查看最新資訊，若看到積水、邊坡崩落、土石堵住排水、溪水暴漲或其他災情，也請盡快打1999通報，讓市府可以馬上處理。大家記得注意安全，也可以多關心一下家裡長輩和附近獨居的鄰居。
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另外，游淑慧說明，南港地區也要特別留意研究院路三段161巷和四分溪沿線、舊莊街二段、福德街373巷南港國宅附近，以及研究院路四段等靠近山邊谷地和野溪下游的地方。需要密切注意的像是九如里、舊莊里、仁福里等。
最後，游淑慧也呼籲，大家可以隨時透過「土石流及大規模崩塌防災資訊網」查看最新資訊，若看到積水、邊坡崩落、土石堵住排水、溪水暴漲或其他災情，也請盡快打1999通報，讓市府可以馬上處理。大家記得注意安全，也可以多關心一下家裡長輩和附近獨居的鄰居。
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