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▲肯德基台北承德門市換上「不演了！我就是一間蛋撻店」布條，原本KFC也改成KET，打造一日限定蛋撻專賣店。（圖／記者周淑萍攝）

KFC變KET！蛋撻專賣店只開1天

▲肯德基蛋撻專賣店推出「蛋撻咔啦堡」，以蛋撻外皮取代傳統漢堡麵包，搭配炸雞排，口感相當獵奇。（圖／記者周淑萍攝）

蛋撻變主餐！4款超鬧新品價格曝光

◾蛋撻咔啦堡／售價89元：直接以經典原味蛋撻取代傳統漢堡麵包，夾入爆脆無骨雞腿霸，酥香撻皮遇上鹹香炸雞，讓蛋撻從餐後甜點變成主餐亮點；若想搭配薯條、可樂，蛋撻咔啦堡套餐售價145元。

▲蛋撻咔啦堡，將經典原味蛋撻取代傳統漢堡麵包，夾入爆脆無骨雞腿霸，6月27日一日限定開賣。（圖／記者周淑萍攝）

◾蛋撻聖代／售價89元：

▲「蛋撻鹹粥」把蛋撻切塊放入鹹粥中，搭配炸雞塊與香料，呈現鹹甜交錯的新吃法。（圖／記者周淑萍攝）

不只台北有！全台蛋撻買1送1同步開跑

▲蛋撻烤布蕾，在表層撒上砂糖並炙燒，讓經典蛋撻多了脆甜焦香口感，感覺會是相對安全的口感。（圖／記者周淑萍攝）

「肯德基蛋撻專賣店」資訊

▲蛋撻聖代以玫瑰鹽起司焦糖口味冰淇淋，搭配巧克力玉米脆片、巧克力淋醬，再放上整顆原味蛋撻。（圖／記者周淑萍攝）

肯德基多年來被笑說是「被炸雞耽誤的蛋撻店」，現在要成真了！肯德基表示，6月27日將發起全球首創「國際蛋撻日」，同步推出一日限定「蛋撻專賣店」。《NOWNEWS》今（25）日直擊周六開幕、位在台北承德門市的蛋撻專賣快閃店，門口高掛「不演了！我就是一間蛋撻店」的紅布條，，目前去門市都無法點到限定口味。肯德基蛋撻長年憑藉酥脆撻皮、濃郁蛋奶香與滑順口感，累積不少死忠粉絲，這次肯德基直接將台北承德門市限時改造成「K Egg Tart（KET）」蛋撻專賣店，活動前門市也率先換上全新招牌，菜單也全面更新，將經典原味蛋撻DNA延伸至鹹食、主餐、甜點與聖代，但只限6月27日10:30至21:00限時開賣，限定餐點數量有限、售完為止。把網友創意正式端上菜單，將蛋撻酥皮與濃郁奶蛋香融入溫潤鹹粥，搭配炸雞鹹香，吃起來酥、滑、鹹、甜層次交錯；蛋撻鹹粥套餐售價125元，包含中份薯條與中杯可樂。在蛋撻表層撒上砂糖並現場炙燒，帶出焦糖化香氣，讓經典蛋撻多了脆甜焦香口感，也放大蛋撻原本的甜點魅力。以玫瑰鹽起司焦糖口味冰淇淋，搭配巧克力玉米脆片、巧克力淋醬，再放上整顆原味蛋撻，堆疊出冰涼、酥脆與濃郁甜香口感，也很適合拍照打卡。此外，現場凡購買蛋撻專賣店任一餐點，還可加購「12顆蛋撻送6塊爆脆無骨雞腿霸超值組」，內容包含原味蛋撻12顆、無骨雞腿霸6塊，售價588元，數量有限、售完為止。為了慶祝肯德基也同步推出全台蛋撻優惠，即日起至7月6日，原味蛋撻禮盒6顆限時優惠價199元，不限購買次數；PK雙饗卡APP會員自6月23日至7月6日，可獲得一張「原味蛋撻買1送1」優惠券，活動期間可兌換。時間：6月27日周六10:30-21:00地點：台北承德門市 台北市大同區建明里承德路一段38號限定餐點售完為止，當天此門市不提供一般菜單餐點，無法使用全國優惠券／隨饗券／企業客戶（B2B）票券。