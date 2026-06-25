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▲ 賴瑞隆呼籲，大雨期間能見度低，外出務必注意路況；並慎防劇烈降雨、雷擊、強陣風，低窪地區應留意積淹水情形，山區則須防範坍方及落石。（圖／圖／立委賴瑞隆辦公室提供）

受米克拉颱風外圍環流影響，高雄地區持續出現強陣雨及雷雨，高雄市政府今（25）日成立專案災害應變中心並提升二級開設，同時宣布美濃區、旗山區中午12時起停班停課。立委賴瑞隆第一時間與市長陳其邁、立委邱議瑩及在地議員前往旗山溪洲抽水站及鯤洲抽水站，視察抽排水運作及水情狀況，隨後也趕赴美濃關心地方整備作業、市民實際需求。立委賴瑞隆今天上午10時25分原訂前往台南歸仁出席「鍍晶的心臟-AI台灣國家隊論壇」。競選辦公室臨時通知媒體，因應高雄今天降雨情形，考量需掌握地方相關狀況，原訂今天上午之公開行程調整為不出席。賴瑞隆表示，面對豪雨來襲，防災工作必須超前部署、嚴陣以待，多一分準備，就少一分風險。目前各抽水站及各項防洪設施均正常運作、維持最大效能，市府團隊也謹慎戒備，務求將可能風險降到最低。賴瑞隆指出，根據氣象署預估，豪雨仍可能影響高雄。他提醒市民持續留意最新天氣資訊及雨勢變化；其將與市府共同密切掌握各地狀況，落實各項應變措施，並視後續需要與立委同事持續向中央爭取相關資源，全力守護市民安全。賴瑞隆呼籲，大雨期間能見度低，外出務必注意路況、減速慢行；並慎防劇烈降雨、雷擊、強陣風，低窪地區應留意積淹水情形，山區則須防範坍方及落石。暫勿前往海邊、河流區域，也避免登山、露營等活動；駕車行經高速公路、高架道路及橋梁時，亦請注意強陣風吹襲。如發現任何緊急狀況，應立即通報1999。賴瑞隆也特別感謝所有堅守崗位的基層防災人員，包括警消、水利、區公所、清潔隊及各單位同仁，在風雨中守護城市。他強調，市民的安全，就是所有防災工作的最高目標，也盼共同提高警覺，平安度過這波豪雨。