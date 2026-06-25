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▲台灣運彩推出「買運彩 瘋足球」世界盃限定活動，由活動大使蕭煌奇擔任代言人，祭出Land Rover名車、現金及黃金等多項好禮，總獎額超過1000萬元，邀請球迷一起瘋世足、抽大獎。（圖／台灣運彩提供）

▲世界盃開踢，台灣運彩推千萬大獎抽，運彩公會再加碼會員獎金，大手筆出手，吸引球迷參與。（圖／運彩公會提供）

2026年美加墨世界盃熱戰開踢，台灣運彩同步推出「買運彩瘋足球－蘋果日日抽」活動，讓實體投注滿額並完成登錄的民眾，有機會抽中AirPods 4、iPad 11、Apple Watch SE3等獎項。不過近日活動第一周中獎名單公布後，因部分中獎手機號碼顯示方式出現異常，引發外界討論。對此，台灣運彩今（25）日回應表示，相關狀況經查為系統問題導致部分資訊顯示異常，發現後已第一時間完成修復，所有中獎人的實質權益不受影響。台灣運彩本屆世界盃期間推出「蘋果日日抽」活動，凡活動期間購買實體彩券，單張投注金額滿1000元並完成序號登錄，即可取得抽獎資格。獎項包含AirPods 4、iPad 11 128G與Apple Watch SE3，每日皆有不同獎項抽出。不過，近日中獎名單公布後，有民眾發現部分手機號碼資訊顯示異常，一度出現僅揭露開頭前兩碼，或部分名單以「XXXXXX」方式呈現的情況。由於中獎名單揭露方式攸關活動透明度，相關畫面也在社群平台引發討論，部分網友質疑名單呈現是否出現問題。針對外界疑慮，台灣運彩表示，6月24日上午公布的「蘋果日日抽」活動中獎手機號碼，經查係因系統問題導致部分資訊顯示異常。台灣運彩強調，發現問題後已立即進行修復，並隨即恢復正常完整顯示。台灣運彩也說明，網站目前已恢復為原本的去識別化號碼顯示方式，例如「0918XXX222」等格式，目的在於兼顧資訊揭露與個資保護。官方強調，此次狀況屬於前台資訊顯示異常，並不影響抽獎結果，也不影響所有中獎人的權益。台灣運彩進一步表示，所有中獎與銷售數據皆依活動規則辦理，相關抽獎程序公平、公開，絕對經得起外界檢驗。至於外界關注的名單資訊揭露問題，台灣運彩坦言，網站資訊呈現攸關民眾信賴，相關系統管理與資訊揭露應以更高標準檢視，後續將檢討改進，避免類似情形再次發生。本次活動規則為，實體投注單張滿1000元即可參加「蘋果日日抽」，投注金額越高，可取得的抽獎機會也越多；此外，台灣運彩另設有「世界盃運彩千萬大獎抽」，實體或線上投注單張、單筆滿2000元即可參加，獎項包含Land Rover Defender 90 D250 S、現金100萬元、20萬元等值黃金、星宇航空台北東京商務艙來回機票等。