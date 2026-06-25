我是廣告 請繼續往下閱讀

委內瑞拉當地時間24日接連發生規模7.2、7.5的強震，大量建築倒塌或受損，已知造成至少32人死亡、700人受傷。首都加拉加斯感受強烈搖晃，一場進行中的棒球比賽打到一半上演大場面，球員清空板凳全數因地震衝進場。委內瑞拉中北部一連發生兩次規模超過7級以上的大地震，根據美聯社報導，加拉加斯的居民紛紛撤離搖晃的建築物，許多人目睹建築牆壁倒塌，家具散落在街上，在首都的餐廳店家和其他商店林立的街區，塵土到處飛揚。民眾在街頭滯留數小時，有些人坐在地上抱著寵物，倒塌的電線桿和瓦礫阻礙了街道。首都部分地區停電，手機訊號中斷。在社群平台X上，一段委內瑞拉加拉加斯大學體育場（Estadio Universitario de Caracas.）大學棒球比賽的畫面流傳。比賽打到一局上半一出局，突然出現大場面。影片可看見，轉播鏡頭晃動，球員也出現詫異的反應，隨著搖晃逐漸增強，比賽被迫暫停，兩隊休息區隊職員和選手們紛紛離開休息區建築體，跑至較空曠的球場中央。