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國泰世華銀行董事長郭明鑑因兼任世芯-KY獨董，同時也擔任國泰投信董事，近日爆出申報爭議，導致國泰投信旗下基金及全委帳戶持有該公司股票，違反利害關係人交易規定，並造成損失，更傳出曾任國泰金副董事長、也是國泰金董事長蔡宏圖的弟弟蔡鎮宇，與郭明鑑在公司爆發口角及肢體衝突。對此，蔡鎮宇今（25）日進一步發出3點聲明，以股東身分呼籲國泰金立即修正偏差，讓股東與客戶安心。蔡鎮宇今日以「國泰金股東的沈重聲明」發出3點說明。首先，他指出，據聯合報報載，國泰世華銀行董事長郭明鑑另兼任香港遠東宏信和順誠控股公司的董事（此2家公司資本結構是否有詳盡調查？），連同外界已知的世芯與榮成，郭明鑑在外兼任董事或獨董數量之多，令人咋舌。同時，國泰世華銀行到今年3月底已是總資產逾5.4兆元的大型銀行，客戶數逾1000萬人，身為銀行董事長，郭明鑑難道不應「專心」經營，替廣大客戶與股東把守金融資產安全嗎？雖然法律不限制民營銀行董事長的兼職數量，但就金融業從業人員，尤其是銀行董事長，郭明鑑的兼職數量已影響其出任銀行董事長的適合性與妥適性，罔顧國泰世華銀客戶與股東權益。此外，蔡鎮宇也提到，國泰金2位獨董王儷玲與吳當傑，王儷玲曾是金管會代理主委，強調金融科技與監理科技，吳當傑曾任證期局局長與金管會副主委，規劃公司治理藍圖，2位獨董對銀行董事長大量兼任外職「視而不見」，國泰投信未能有效控管利害關係人名單，獨董是否也有失職的疑慮？同時，蔡鎮宇認為，金管會若要檢視國泰金控內稽內控是否有疏失時，是否會因為老長官王儷玲與吳當傑，而輕輕放下？蔡鎮宇強調，他身為霖園蔡家一份子，更曾長期經營國泰集團的銀行事業，目前是以國泰金股東的身分，對近來國泰金高層失序的情況，發出痛心的呼籲，希望國泰金能立即修正偏差，讓股東與客戶安心，並確保霖園與國泰金控的金融龍頭招牌繼續熠熠生輝。