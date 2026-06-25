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▲《3年A班－從此刻起，大家都是我的人質－》被網友封為日本版《鐵拳教育》。（圖／翻攝自Netflix）

韓劇《鐵拳教育》本月初在Netflix開播後，馬上在串流平台登上收看排行榜第一名，劇中教權保護局為了導正校園霸凌，不惜代價祭出暴力、拳頭、少年監獄等激進手法，來矯正學校中會影響各種教權的歪風，劇情雖然浮誇，不過讓許多觀眾看得大快人心。有網友發現，日本早就拍過類似《鐵拳教育》的連續劇，《3年A班－從此刻起，大家都是我的人質－》由男星菅田將暉擔任學校導師，為了查出班上同學因為被霸凌自殺，不惜綁架一整個班級，甚至燒掉一個學校的故事。《3年A班－從此刻起，大家都是我的人質－》故事描述畢業前10天，一名毫不起眼的美術老師柊一颯（菅田將暉 飾）突然把29名學生關在教室裡，甚至炸毀校舍部分區域，宣布所有人都成為自己的人質。原來是柊一颯得知班上一位女學生因為被網路霸凌，導致她絕望而走上絕路，柊一颯決定用極端方式逼迫學生們揪出謠言的源頭，同時揭露社群造謠文化對人的傷害，隨著劇情推進，不僅學生們的黑暗面逐漸浮現，全日本也被捲入這場由老師主導的「震撼教育」之中，成為了許多人的人生必看日劇之一。而《鐵拳教育》則改編自韓國漫畫，故事圍繞「教權保護局」展開，面對校園內霸凌事件、問題學生以及無能的教育體系，組織成員以私刑方式介入案件，透過暴制暴的手段，替受害學生與老師討回公道，雖然引發觀眾質疑美化暴力，但也有不少人認為劇情宣洩現實中無法伸張正義的無力感，播出後迅速成為熱門話題作品。