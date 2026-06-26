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▲《ONE PIECE HEROINES》改編自外傳小說《ONE PIECE novel HEROINES》，首篇故事聚焦娜美的全新日常冒險。（圖／《ONE PIECE HEROINES》）

娜美擔任第一位主角 《ONE PIECE》女性角色外傳登場

▲《ONE PIECE HEROINES》以女性角色為主角，展現娜美不同於本篇冒險故事的另一面。（圖／《ONE PIECE HEROINES》）

7/5限定播出 Netflix 7/9上架

▲故事將從一雙鞋展開，描寫娜美與鞋匠少女米烏查的相遇。（圖／《ONE PIECE HEROINES》）

《ONE PIECE》（《航海王》）換人當主角！「小賊貓」娜美推出專屬動畫，《航海王》全新短篇動畫《ONE PIECE HEROINES》將於7月5日晚間在日本播出，7月9日於Netflix Japan 上架，首篇《episode:NAMI》由草帽海賊團航海士「娜美」擔任主角。作品改編自外傳小說《ONE PIECE novel HEROINES》，描寫航海士「娜美」在原作之外鮮少公開的日常故事，除了預告之外，同步宣布由日本創作歌手 AiNA THE END 演唱主題曲〈Blue Shining Star〉，Netflix Japan 也將於7月9日上架。《ONE PIECE HEROINES》改編自小說家江坂純創作、尾田榮一郎原作的《ONE PIECE novel HEROINES》，自2021年起由集英社 JUMP j BOOKS 出版，並由插畫家諏訪彩也香負責繪製插圖。作品以《航海王》世界觀為背景，透過一篇篇短篇故事，描寫娜美、羅賓、薇薇、培羅娜等女性角色，在熱血冒險以外的生活與內心世界。首篇《episode:NAMI》作為第一篇章，故事將從「一雙鞋」展開，娜美因緣際會遇見鞋匠少女「米烏查」，兩人的相遇也讓故事朝著意想不到的方向發展。最新公開的主視覺中，娜美站在華麗的時尚會場中央，四周擺滿鞋履、珠寶等元素，也暗示本次故事將圍繞時尚與鞋履展開。《ONE PIECE HEROINES》由東映動畫製作，導演為鎌谷悠，劇本由豐田百香負責，角色設計則由小島崇史擔任，希望透過更細膩、柔和的畫風，展現女性角色不同於戰鬥場面的魅力，整體風格偏向輕鬆溫馨。音樂方面則邀請曾任人氣女團 BiSH 成員、近年活躍於動畫歌曲領域的 AiNA THE END 演唱主題曲〈Blue Shining Star〉，詞曲由她與 Ryosuke "Dr.R" Sakai 共同創作，希望能襯托娜美故事中堅強又細膩的情感。《ONE PIECE HEROINES》將於7月5日晚間11點15分至11點45分在日本播出，為30分鐘的一夜限定電視動畫特別篇，Netflix Japan 將於7月9日上架《episode:NAMI》。截至目前為止，台灣 Netflix 及其他串流平台尚未公布播出資訊，台灣粉絲仍需等待官方後續公告。