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▲內湖成功路四段一處發生土石崩落，游淑慧呼籲行經此處務必放慢速度。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

受米克拉颱風外圍環流影響，伴隨鋒面接近與西南風增強，台北市內湖區今（25）日多處出現明顯淹水災情，而在中午12時左右，成功路四段一處擋土牆疑因強降雨沖刷、承受不住壓力而發生崩塌，波及停放一旁的車輛。稍早，台北市議員游淑慧已緊急到場會勘，並已通知相關單位立即處理，呼籲民眾暫勿靠近此處。游淑慧指出，成功路四段、成功公園對面山坡邊，發生土石崩落情形，現場已有落石與樹枝掉落。目前人行道、路邊停車格及部分車道都已設置管制圍籬，提醒大家行經此處務必放慢速度。同時也提醒這兩天仍然會有豪大雨，請車輛暫勿停放在山坡地旁邊，也盡量避免行經坡地旁。游淑慧表示，稍早她已與陳宥丞議員、秀湖里謝明毅里長、金龍里吳欣芸里長緊急到場會勘，相關單位接獲通知也立刻趕往現場處理，包括公園處協助修剪、鋸除危險樹木；新工處協助移除落石，維持道路通行安全；大地處也進行邊坡緊急檢視與維護；此外，也已通知府級長官進行统籌分工。最後，游淑慧提醒，大家行經成功路四段成功公園周邊，請依現場管制通行，車輛這兩天也盡量不要停在山坡地、邊坡或大樹旁。如果發現落石、樹倒、邊坡裂縫、土石滑落或排水阻塞等情形，也請立即通報1999，讓市府可以盡快派員處理。大家雨天出入，請務必注意安全。