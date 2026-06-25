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▲家樂福全台多家分店近日已陸續展開招牌拆除工程，為7月1日起全面換牌做最後準備。（圖／翻攝自Threads@adlai_yeh)

▲「福」字彩蛋被眼尖網友發現，直呼「告別了才發現它一直在笑」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲家樂福新店店今（25）日已拆除招牌，據悉相關換牌工程將分階段持續進行到明年。（圖／民眾提供）

家樂福7月1日改名開始最後倒數，雖統一集團尚未公佈新名稱，不過市場瘋傳，量販店將改名 「樂家康」、超市店型則改為「小樂超市」。而目前官方也陸續進行門市招牌拆除動作，有眼尖網友發現，舊招牌的「福」字其實藏著一張笑臉，讓眾人瞬間破防，不捨喊「告別了才發現它一直在笑」。統一集團董事長羅智先今年5月股東會上首度對外說明家樂福改名進度，雖目前官方尚未認證新名稱，不過市場屢傳量販店將改名 「樂家康」、超市店型則改為「小樂超市」。各門市也陸續拆除舊招牌，有消費者分享家樂福安平店與經國店、桃園經國店招牌拆除作業，新北新店店也已經動工拆除，拆除作業陸續進行，若想朝聖「家樂福」最後身影，民眾可得把握最後時間，據悉相關換牌工程將分階段持續進行到明年。家樂福APP也通知會員，將在6月29日晚間停止使用，30日啟用全新品牌APP，各門市LINE社群則會在6月26日起陸續停止服務，後續重新建立新品牌社群。目前家樂福自有品牌商品已更換成全新自有品牌「UNI DESIGN」，家樂福舊品牌正逐步消失中。隨著各門市陸續拆除招牌，就有網友在Threads平台分享桃園經國店拆除作業，不捨喊「看來是真心的要改名了！再見了家樂福，謝謝過去在台灣的付出」。畫面也意外讓「福」字彩蛋被眼尖網友發現，直呼「告別了才發現它一直在笑」。從照片中可以看到，福字下半部設計成一張微笑的臉，兩個方塊則像是眼睛，田部的豎線沒有寫到底，就像在微笑的嘴巴。