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市長支持度領先！積極布建重大建設回應批評

推動科技創新！無人自駕車規劃時程曝光

根據《震傳媒》最新公布的民調結果，針對台北市長蔣萬安若連任成功並參選2028年總統大選，有34.8%的台北市受訪者表示支持，48.9%表示不支持。對此，蔣萬安今（25）日回應，民調結果皆會予以參考，但他強調目前的重心仍是持續專注於市政，全力為市民打拚以爭取最大福祉。《震傳媒》昨公布最新議題民調，除了詢問蔣萬安戰2028年總統大選，也詢問支持度，55.2%台北市民支持蔣萬安，27.5%支持沈伯洋，兩者差距達到27.7%。蔣萬安今天出席台北市民防大隊第7屆「金讚獎」頒獎典禮，被問到此事時表示，民調都參考，他強調持續專注市政上，建立更多市民有感政策，布建各項市政建設，為市民爭取最大福祉。對於沈伯洋批評台北市容不夠美、且未聆聽民意反映一事，蔣萬安則細數上任以來的具體政績作為回應。他指出，市府在上任第一年即讓大巨蛋完工啟用並舉辦國際棒球賽事，隨後亦克服困難舉辦演唱會，帶動演唱會經濟。此外，台北市目前正有六條捷運線在布建中，未來將形成如同日本山手線的環狀線捷運路網；同時，台北市已進入大都更時代，並成功引進輝達落腳，致力讓台北成為未來AI發展的最強心臟。在福利政策方面，台北市也率先全國推出了七大育兒友善政策。蔣萬安進一步說明市府在無人自駕車領域的具體規劃時程，強調這項科技離民眾並不遙遠。預計今年9月將在台北市立動物園進行無人自駕接駁車的試行；明年上半年，北市科園區將陸續導入無人自駕清潔車、灑水車及接駁車；到了明年下半年，則規劃在台北市的15條公車專用道上全面布建無人自駕車，藉由建立更多讓市民有感的政策與建設，積極提升市民福祉。