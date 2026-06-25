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受到米克拉颱風外圍環流、鋒面接近以及西南風增強影響，台北市出現短延時強降雨造成大淹水，其中內湖區更是重災區，不過稍早水已經退了。稍早台北市災害防救辦公室指出，依照中央氣象署最新預報資料，傍晚開始又將有一波颱風外圍環流影響北市，預估將有較大雨勢，提醒返家民眾留意路況，注意安全。台北市災害防救辦公室表示，由於雨勢趨緩，目前各區積淹水處多已陸續退水。內湖金瑞治水園區水位已降至警戒值以下，另南港區南深橋也降至警戒水位以下，水利處將持續監看守視。災防辦說，台北市長蔣萬安特別要求環保局儘快動員各區清潔隊人力投入環境整理，尤其針對文德路水退區域請加強整理，務求迅速恢復市容整潔。環保局刻正調派水車進行道路沖洗，並調派人員針對積淹水區域進行後續環境清理事宜。今日上午強降雨，最大時雨量及最大累積雨量均落在內湖區，最大時雨量為內湖區大溝溪測站達100.5毫米，最大累積雨量為內湖區東湖國小測站及大溝溪測站，均為252.5毫米。台北市災害防救辦公室提醒，依照中央氣象署最新預報資料，傍晚開始又將有一波颱風外圍環流影響北市，預估將有較大雨勢，提醒返家民眾留意路況，注意安全。