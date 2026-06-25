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投資人在美光財報公布前保持觀望，同時持續消化AI題材估值偏高消息，美股四大指數週三昨（24）日多數走跌，僅道瓊指數逆勢上漲，台指期夜盤在美光財報報喜之下走高，終場上漲503點，台北股市今（25）日回神上攻，開盤上漲296.08點、來到46339.68點，盤中最高來到46785.45點，隨後漲點收斂，最後一盤在台積電收平盤價的壓力下，終場上漲211.66點或0.46%，收在46255.26點，成交量為1.3兆元。中小型股則是開高走低，櫃買指數開盤上漲0.71點、來到442.8點，隨後震盪走低，終場下跌2.25點或0.51%，收在439.84點，成交量為2449.47億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、力積電、友達、聯電、華邦電；個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯電、國巨*、南亞科、華邦電。今日漲幅前5名個股為承啟（2425）上漲3.85元，漲幅10%；力山（1515）上漲2.7元，漲幅10%；百容（2483）上漲4.6元，漲幅9.98%；立隆電（2472）上漲36元，漲幅9.97%；矽統（2363）上漲6.9元，漲幅9.97%。跌幅前5名個股則為宇隆（2233）下跌25.5元，跌幅9.96%；泰福-KY（6541）下跌4.5元，跌幅9.94%；鼎元（2426）下跌8.2元，跌幅8.79%；聯穎（3550）下跌3.05元，跌幅8.47%；統懋（2434）下跌3.6元，跌幅8.08%。權值股走勢分歧，權王台積電開盤上漲20元、來到2410元，盤中最高來到2420元，最後一盤遇到賣壓襲擊，終場收在平盤價2390元；聯發科開盤上漲115元、來到4400元，雖然盤中一度翻黑，但在買單挹注下翻紅，終場上漲25元或0.58%，收在4310元；台達電開盤上漲60元、來到2060元，隨後一路走低，終場下跌20元或1%，收在1980元。今日資金聚焦在PCB族群，多檔攻上漲停板，包括景碩、聯茂、騰輝電子-KY、南電、欣興，此外，同欣電上漲逾7%，楠梓電上漲逾6%，臻鼎-KY上漲逾2%。此外，機器人概念股也有買單敲進，聯策、義隆、能率網通、先進光攻上漲停板，凌巨、能率上漲逾7%，台塑、安勤上漲逾6%，大立光上漲逾5%。但被動元件族群尾盤有買單敲進，華容、九豪、立隆電、今展科、千如攻上漲停板，國巨*尾盤一度攻上漲停價1155元，終場上漲逾7%，日電貿上漲逾5%，金山電、光頡、鈞寶上漲逾4%。不只是電子股走高，金融股也不遑多讓，兆豐金上漲逾4%，合庫金、華南金、彰銀、第一金、凱基金上漲逾2%。