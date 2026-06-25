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▲劇迷發現《欠妳的那場婚禮》朱軒洋（左圖）與美國男星查寧坦圖長相和神韻極度相似。（圖／翻攝自NOWNEWS資料照、美聯社）

金馬男配角朱軒洋在熱播的影集《欠妳的那場婚禮》飾演少年得志、玩世不恭的樂團主唱「周可傑」，靈動且不著痕跡的表演贏得劇迷一致讚賞，有趣的是，不少劇迷發現外型俊美的他神似老萊塢男神查寧塔圖（Channing Tatum），對比照曝光後，沒有劇迷有異議，直呼：「相似度至少90%起跳！」朱軒洋在《欠妳的那場婚禮》演出年輕時期的張孝全，不過一名劇迷在社群平台發文表示：「其實比起張孝全，我一直覺得查寧塔圖長更像（朱軒洋）！」隨文附上朱軒洋和查寧塔圖的大頭照拼圖，可見兩人不管有稜有角的臉型、桃花眼和堅挺鼻子幾乎如出一轍，粗獷又精緻的五官宛如同個模子印出來。該篇貼文發布1天，累計近5萬瀏覽次數，許多劇迷驚呼連連，「有人說出來！真的很像」、「有餒，一樣是粗獷又性感的長相」、「昨天在看影集的時候才驚覺，誒怎麼長有點像」、「原來是像他，難怪我一直覺得眼熟」、「哎呀！我前幾天就是覺得很像誰，謝謝解答」、「我以為只有我覺得像！」朱軒洋在《欠妳的那場婚禮》飾演昔日紅極一時的「馬子狗樂團」主唱兼核心人物「周可傑」，擁有極高的音樂才華與創作天賦，25歲的他正值「出道即巔峰」的黃金時期，角色帶著濃厚的青春氣息、痞帥魅力，雖然行為有些屁孩、自我感覺良好甚至軟爛，但充滿理想與滿腔熱血，讓陳立璇（蘇慧倫飾演）年輕時一眼便愛上，朱軒洋精湛的演出獲得劇迷普遍的好評，並對照其戲外瀟灑不羈的男神形象及花邊新聞，幽默虧他「完全沒有在演，根本是在做自己」。