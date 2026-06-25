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校安議題引發高度關注！高雄市民焦點轉變

政黨基本盤綠大於藍！中間選民成選戰勝負關鍵

根據《ETtoday民調雲》針對2026年底高雄市長選戰的最新民調顯示，若明日即進行投票，國民黨立委柯志恩獲得46.8%的支持度，領先民進黨立委賴瑞隆的42%，兩人差距達4.8個百分點，支持度已呈現黃金交叉。媒體人王淺秋對此分析，南部的選戰打法與北部截然不同，柯志恩採取「無招勝有招」的策略，反而更能獲得理性中間選民的青睞。王淺秋在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，近期受到相關事件發酵影響，校園安全議題在高雄引發強烈共鳴。過去高雄市民最關心的焦點多集中於空氣污染、路平以及交通狀況，然而最新的民調結果顯示，目前已有高達7成的民意轉而高度關注校園安全問題。雖然柯志恩並未以此議題主動攻擊賴瑞隆，但該議題在民間仍持續引發廣泛討論。針對民調中的政黨支持度數據，王淺秋進一步剖析，民進黨在南部仍具備較高優勢，支持度達34.8%；相對地，國民黨支持度僅19.4%，民眾黨為7.5%，而無特定政黨傾向的中間選民則佔了24.6%。王淺秋表示，這反映出南部與北台灣的政治生態差異。她觀察柯志恩的選戰策略，認為其堅持站在道理與教育價值的立場上，守住「無招勝有招」的基調。這種做法能避免選戰流於純粹的意識形態對決，進而更有機會吸引注重理性的中間選民前來支持，成為左右選戰勝負的關鍵力量。