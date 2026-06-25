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下雨天鞋子不怕濕了！內行只穿神器乾著回家：淹水、騎機車都不怕

▲下雨天最討厭鞋子濕掉，但近期有民眾推薦穿上「防水鞋套」，價格便宜又能防水，成為許多通勤族、機車族的雨天神器。（圖／翻攝Threads）

反而推薦KINYO推出的「磨砂白防雨鞋套」，過去有人實測穿上後不只騎機車不會濕，小腿以下乾爽，就算遇到淹水也沒事，「超好用，前年台南淹水，直接踩進水裡也沒問題」、「超級厲害，騎機車完全沒濕，小腿以下整個是乾爽的」。

防水鞋套成雨天神器！這款149元爆紅：便宜時尚又防水

▲知名生活家電品牌KINYO推出「磨砂白防雨鞋套」，該款主打鬆緊高筒設計，能夠完整包覆雙腳，鞋底布滿紋路避免滑倒，還能水洗摺疊再利用（圖／KINYO官網）

KINYO「磨砂白防雨鞋套」好穿嗎？實測真實評價曝光

原價只要149元就買到，但現今7-11預購平台則有推出優惠僅要119元

但因包覆性緊密較不好脫掉，加上因需套在原本鞋子外面，普遍買家建議至少要買大1～2號，才不會有過緊、尺寸過小等問題。

受到米克拉颱風外圍環流、鋒面等影響，今（25）日全台各地出現致災性大雨，突如其來的暴雨也讓許多通勤族鞋子全濕掉。但過去有民眾表示，，對於通勤族、機車族來說都相當適合，讓一票人稱讚「真的是雨天神器」。有網友近日在Threads發文分享，表示每次只要突然遇到暴雨，都會和同事到超商買雙防水鞋套回家，「才39元兩個人使用。搭捷運有點小羞恥，但好好下班乾乾的舒服最重要欸！」貼文曝光後，瞬間引發鞋套愛用者留言認證「腳不濕掉很重要」、「這個鞋套只要39元，恥度100，防水也100，前面路上還在踮腳踩過水坑，毫不猶豫踩過去好快樂，踩水後還是很乾爽」、「這真的雨天神器，不到50塊讓我乾的到公司」。但也有不少人提到超商鞋套雖然便宜但容易滑倒，且不太方便重新利用，據了解，雨天鞋套是種套在一般鞋子外層的防水配件，也是通勤族保護愛鞋不被雨水、泥濘浸濕的必備神物，市面上主要分成「拋棄式」與「重複使用型」兩類，價格從銅板價到數百元不等，因可以有效解決雨天讓鞋子濕透或發臭等困擾，且相較於專用雨靴更方便穿脫，抵達室內後也能迅速脫下，保持腳部乾爽。知名生活家電品牌KINYO曾推出「磨砂白防雨鞋套」，前陣子因有民眾實測分享到社群平台上也爆紅。據悉，「KINYO磨砂白防雨鞋套」尺寸共有M、L、XL、2XL和3XL可選擇，一雙價格也不貴，。該雙鞋套在各大網購平台擁有極高評價，不少使用者用過都稱讚「品質不錯，雨天很方便」、「鞋套夠長，不容易進水，很讚！」、「便宜划算，好穿脫」。雖然該款鞋套普遍評價高，但也有人實際穿過後點出問題，指出防水效果雖然好，撇除上述缺點，依舊是許多人心目中的高CP值雨天防水神器。