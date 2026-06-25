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🟡本文重點摘要

📍2026世界盃6/25美國VS土耳其基本資訊

📍世界盃D組戰績

📍兩隊過去歷史對戰紀錄如何？

📍美國VS土耳其戰力焦點分析

📍美國VS土耳其預計先發名單與傷兵名單

📍美國VS土耳其之戰結果預測

📍2026世界盃美國國家隊球員名單

📍2026世界盃土耳其國家隊球員名單

📍2026世界盃D組賽程表

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

▲2026年世界盃F組第3輪於6月26日開踢。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/25美國VS土耳其基本資訊

項目 內容 對戰組合 🇺🇸 美國 vs 土耳其 🇹🇷 開踢時間 台灣時間2026年6月26日 上午10點 比賽場地 加州SoFi體育場 所屬組別 小組賽D組（第3輪） 前兩戰戰績 美國4：1巴拉圭、2：0澳洲／土耳其0：2澳洲、0：1巴拉圭 轉播資訊 台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看

世界盃D組戰績

排名 球隊 已賽(P) 勝(W) 和(D) 負(L) 得失球差(GD) 積分(Pts) 1 🇺🇸 美國 2 2 0 0 +5 6 2 🇦🇺 澳洲 2 1 0 1 0 3 3 🇵🇾 巴拉圭 2 1 0 1 -2 3 4 🇹🇷 土耳其 2 0 0 2 -3 0 兩隊過去歷史對戰紀錄如何？



美國與土耳其在歷史上總共交手5次，雙方戰績可說是平分秋色，各拿下2場勝利，另有1場握手言和，總進球數也完全相同，因此過往對戰紀錄並沒有任何一方佔據明顯優勢。



美國VS土耳其戰力焦點分析



美國：雷納扛起核心強襲土耳其防線



美國與土耳其在歷史上總共交手5次，雙方戰績可說是平分秋色，各拿下2場勝利，另有1場握手言和，總進球數也完全相同，因此過往對戰紀錄並沒有任何一方佔據明顯優勢。

▲2026世界盃，美國後衛理查茲（Chris Richards ）是「黑白混血兒」，因此成長過程中遇到不少歧視，他也將種族平權的信念刺在身上。（圖／美聯社／達志影像）

土耳其：卸下壓力大膽搶攻

▲東道主之一的美國國家隊（USMNT）提前晉級32強，更直接鎖定了D組第一的寶座。至於遭遇二連敗的土耳其與海地則不幸成為首批遭到淘汰的隊伍。（圖／美聯社／達志影像）

美國VS土耳其預計先發名單與傷兵名單

🇺🇸 美國／陣形：4-2-3-1

🇹🇷 土耳其／陣形：4-2-3-1

▲土耳其以2場比賽狂轟62次射門，以及保持78%控球率卻「零進球」，寫下世界盃自1930年以來兩項尷尬紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

美國VS土耳其之戰結果預測

⭐️預測美國2：1險勝土耳其⭐️

▲土耳其全場狂轟濫炸，卻在兩場小組賽累積 62 次射門仍無法取得進球，最終在屢次錯失絕平良機的遺憾中，無奈接受落敗與提前出局的命運。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃美國國家隊球員名單

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 門將 克里斯·布雷迪 Chris Brady 芝加哥火焰 門將 馬特·弗里斯 Matt Freese 紐約城FC 門將 馬特·透納 Matt Turner 新英格蘭革命 後衛 麥克斯·阿夫斯滕 Max Arfsten 哥倫布機員 後衛 塞吉諾·德斯特 Sergiño Dest PSV恩荷芬 後衛 亞歷克斯·弗里曼 Alex Freeman 比利亞雷阿爾 後衛 馬克·麥肯齊 Mark McKenzie 圖盧茲 後衛 提姆·里姆 Tim Ream 夏洛特FC 後衛 克里斯·理查茲 Chris Richards 水晶宮 後衛 安東尼·羅賓森 Antonee Robinson 富勒姆 後衛 邁爾斯·羅賓森 Miles Robinson 辛辛那提FC 後衛 喬·斯卡利 Joe Scally 門興格拉德巴赫 後衛 奧斯頓·特拉斯蒂 Auston Trusty 塞爾提克 中場 泰勒·亞當斯 Tyler Adams 伯恩茅斯 中場 塞巴斯蒂安·貝爾哈特 Sebastian Berhalter 溫哥華白浪 中場 威斯頓·麥肯尼 Weston McKennie 尤文圖斯 中場 喬凡尼·雷伊納 Gio Reyna 門興格拉德巴赫 中場 克里斯蒂安·羅丹 Cristian Roldan 西雅圖海灣者 中場 馬利克·提爾曼 Malik Tillman 勒沃庫森 前鋒 布蘭登·亞倫森 Brenden Aaronson 里茲聯 前鋒 佛拉林·巴洛貢 Folarin Balogun 摩納哥 前鋒 里卡多·佩皮 Ricardo Pepi PSV恩荷芬 前鋒 克里斯蒂安·普利西奇 Christian Pulisic AC米蘭 前鋒 提姆·維阿 Tim Weah 馬賽 前鋒 哈吉·萊特 Haji Wright 考文垂 前鋒 亞歷杭德羅·森德哈斯 Alejandro Zendejas 美洲俱樂部 2026世界盃土耳其國家隊球員名單





位置 球員 英文名 所屬球隊 GK 阿爾泰·巴因德爾 Altay Bayındır 曼聯 GK 梅爾特·居諾克 Mert Günok 費內巴切 GK 烏烏爾詹·恰克爾 Uğurcan Çakır 加拉塔薩雷 DF 恰拉爾·索因居 Çağlar Söyüncü 費內巴切 DF 費爾迪·卡德奧盧 Ferdi Kadıoğlu 布萊頓 DF 梅里赫·德米拉爾 Merih Demiral 吉達阿赫利 DF 奧贊·卡巴克 Ozan Kabak 霍芬海姆 DF 阿卜杜克里姆·巴爾達克奇 Abdülkerim Bardakcı 加拉塔薩雷 DF 澤基·切利克 Zeki Çelik 羅馬 DF 梅爾特·穆爾杜爾 Mert Müldür 費內巴切 DF 埃倫·埃爾馬勒 Eren Elmalı 加拉塔薩雷 DF 薩梅特·阿卡伊登 Samet Akaydin 里澤體育 MF 哈坎·恰爾汗奧盧 Hakan Çalhanoğlu 國際米蘭 MF 奧爾昆·科克曲 Orkun Kökçü 貝西克塔斯 MF 薩利赫·厄茲詹 Salih Özcan 多特蒙德 MF 卡安·艾漢 Kaan Ayhan 加拉塔薩雷 MF 伊斯梅爾·尤克塞克 İsmail Yüksek 費內巴切 FW 阿爾達·居勒爾 Arda Güler 皇家馬德里 FW 凱南·耶爾德茲 Kenan Yıldız 尤文圖斯 FW 巴勒什·阿爾佩爾·耶爾馬茲 Barış Alper Yılmaz 加拉塔薩雷 FW 凱雷姆·阿克蒂爾科盧 Kerem Aktürkoğlu 費內巴切 FW 詹·烏尊 Can Uzun 法蘭克福 FW 德尼茲·居爾 Deniz Gül 波爾圖 FW 尤努斯·阿克君 Yunus Akgün 加拉塔薩雷 FW 奧烏茲·艾登 Oğuz Aydın 費內巴切 FW 伊爾凡·詹·卡赫韋吉 İrfan Can Kahveci 卡瑟姆帕夏

2026世界盃D組賽程表

比賽日期 比賽時間 對戰組合 6月13日 9:00 巴拉圭 vs 美國 6月14日 12:00 土耳其 vs 澳洲 6月20日 3:00 澳洲 vs 美國 6月20日 11:00 巴拉圭 vs 土耳其 6月26日 10:00 美國 vs 土耳其 6月26日 10:00 澳洲 vs 巴拉圭

台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直播想看精華片段者

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年世界盃分組賽D組最終戰將在加州SoFi體育場點燃戰火，小組賽兩戰全勝、早已提前鎖定龍頭的奪冠熱門地主美國隊，此役將全力鎖定淘汰賽的絕佳種子席次；反觀坐擁居萊爾（Arda Güler）、恰爾汗奧盧（Hakan Çalhanoğlu）及伊爾迪茲（Kenan Yıldız）等球星的土耳其隊，卻接連兵敗澳洲與巴拉圭，遭遇二連敗提早出局。《NOWNEWS》以下為讀者整理D組這場賽事的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。坐擁主場氣勢的美國此役勢必會發動高強度壓迫、全面主導球權。美國隊計畫利用麥肯尼（Weston McKennie）在中場源源不絕的活力，配合雷納（Giovanni Reyna）與德斯特（Sergiño Dest）在攻守轉換時的犀利突破，狠狠痛擊土耳其立足未穩的防線。在當家球星普利西奇（Christian Pulisic）此役高機率缺陣的情況下，進攻組織的重任將全數落在雷納肩上，他如何利用在狹小空間內的敏捷盤帶與致命傳球來撕開對手防線，將是美國隊最簡單的破門方程式。已經毫無退路的土耳其，總教練蒙特拉（Vincenzo Montella）預計會把戰術核心完全交給天才新星居萊爾（Arda Güler）與伊爾迪茲（Kenan Yıldız），由他們在中路撕裂防線，並搭配中場大腦恰爾汗奧盧（Hakan Çalhanoğlu）在後方進行長距離的精準調度。土耳其從不缺乏進攻天賦，本屆世界盃最大的罩門始終是那條令人動搖的後防線。面對擅長快速反擊的美國隊，土耳其一旦全軍壓上進攻，身後留下的巨大空檔將成為致命隱憂。因此，此役最大的戰術看點，就在於居萊爾能否在美國貼身限制下找到進攻機會。若能成功，土耳其的個人能力絕對有機會掀翻地主。普里希赫（Christian Pulisic）／小腿、羅丹（Cristian Roldan）拉傷門將：馬特・弗里斯（Matt Freese）後衛：亞歷克斯・弗里曼（Alex Freeman）、馬克・麥肯齊（Mark McKenzie）、邁爾斯・羅賓森（Miles Robinson）、奧斯頓・特拉斯蒂（Auston Trusty）中場：塞巴斯蒂安・伯哈特（Sebastian Berhalter）、馬利克・提爾曼（Malik Tillman）、韋斯頓・麥肯尼（Weston McKennie）前場：塞吉尼奧・德斯特（Sergiño Dest）、喬瓦尼・雷納（Giovanni Reyna）、哈吉・萊特（Haji Wright）阿克金（Yunus Akgun）／出戰成疑門將：恰基爾（Uğurcan Çakır）後衛：梅爾特．穆爾杜爾（Mert Müldür）、巴爾達克奇（Abdülkerim Bardakcı）、德米拉爾（Merih Demiral）、卡迪奧盧（Ferdi Kadıoğlu）中場：恰爾汗奧盧（Hakan Çalhanoğlu）、科克曲（Orkun Kökçü）、巴里斯．伊爾馬茲（Barış Yılmaz）、居勒（Arda Güler）、凱南．伊爾迪茲（Kenan Yıldız）前鋒：德尼茲．居爾（Deniz Gül）美國隊在本屆賽事中狀態火熱，加上幾乎主場作戰的優勢，使他們被視為本場比賽贏球的大熱門。美國隊在小組賽至今表現穩定，攻守兩端都展現出應有水準。不過土耳其隊雖然戰績起伏，但陣中仍具備能夠改變戰局的個人能力，一旦卸下壓力、放開手腳，仍有機會踢出超水準表現，甚至製造驚喜。整體來看，美國隊仍被看好能夠掌握比賽節奏並取得勝利，但土耳其若能把握反擊機會，攻入一球甚至形成拉鋸戰，也不會令人意外。