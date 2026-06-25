2026年世界盃分組賽D組最終戰將在加州SoFi體育場點燃戰火，小組賽兩戰全勝、早已提前鎖定龍頭的奪冠熱門地主美國隊，此役將全力鎖定淘汰賽的絕佳種子席次；反觀坐擁居萊爾（Arda Güler）、恰爾汗奧盧（Hakan Çalhanoğlu）及伊爾迪茲（Kenan Yıldız）等球星的土耳其隊，卻接連兵敗澳洲與巴拉圭，遭遇二連敗提早出局。《NOWNEWS》以下為讀者整理D組這場賽事的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/25美國VS土耳其基本資訊
📍世界盃D組戰績
📍兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
📍美國VS土耳其戰力焦點分析
📍美國VS土耳其預計先發名單與傷兵名單
📍美國VS土耳其之戰結果預測
📍2026世界盃美國國家隊球員名單
📍2026世界盃土耳其國家隊球員名單
📍2026世界盃D組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/25美國VS土耳其基本資訊
世界盃D組戰績
兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
美國與土耳其在歷史上總共交手5次，雙方戰績可說是平分秋色，各拿下2場勝利，另有1場握手言和，總進球數也完全相同，因此過往對戰紀錄並沒有任何一方佔據明顯優勢。
美國VS土耳其戰力焦點分析
美國：雷納扛起核心強襲土耳其防線
坐擁主場氣勢的美國此役勢必會發動高強度壓迫、全面主導球權。美國隊計畫利用麥肯尼（Weston McKennie）在中場源源不絕的活力，配合雷納（Giovanni Reyna）與德斯特（Sergiño Dest）在攻守轉換時的犀利突破，狠狠痛擊土耳其立足未穩的防線。
在當家球星普利西奇（Christian Pulisic）此役高機率缺陣的情況下，進攻組織的重任將全數落在雷納肩上，他如何利用在狹小空間內的敏捷盤帶與致命傳球來撕開對手防線，將是美國隊最簡單的破門方程式。
土耳其：卸下壓力大膽搶攻
已經毫無退路的土耳其，總教練蒙特拉（Vincenzo Montella）預計會把戰術核心完全交給天才新星居萊爾（Arda Güler）與伊爾迪茲（Kenan Yıldız），由他們在中路撕裂防線，並搭配中場大腦恰爾汗奧盧（Hakan Çalhanoğlu）在後方進行長距離的精準調度。
土耳其從不缺乏進攻天賦，本屆世界盃最大的罩門始終是那條令人動搖的後防線。面對擅長快速反擊的美國隊，土耳其一旦全軍壓上進攻，身後留下的巨大空檔將成為致命隱憂。因此，此役最大的戰術看點，就在於居萊爾能否在美國貼身限制下找到進攻機會。若能成功，土耳其的個人能力絕對有機會掀翻地主。
美國VS土耳其預計先發名單與傷兵名單
🇺🇸 美國／陣形：4-2-3-1
📍傷兵名單：普里希赫（Christian Pulisic）／小腿、羅丹（Cristian Roldan）拉傷
📍預測先發：門將：馬特・弗里斯（Matt Freese）後衛：亞歷克斯・弗里曼（Alex Freeman）、馬克・麥肯齊（Mark McKenzie）、邁爾斯・羅賓森（Miles Robinson）、奧斯頓・特拉斯蒂（Auston Trusty）中場：塞巴斯蒂安・伯哈特（Sebastian Berhalter）、馬利克・提爾曼（Malik Tillman）、韋斯頓・麥肯尼（Weston McKennie）前場：塞吉尼奧・德斯特（Sergiño Dest）、喬瓦尼・雷納（Giovanni Reyna）、哈吉・萊特（Haji Wright）
🇹🇷 土耳其／陣形：4-2-3-1
📍傷兵名單：阿克金（Yunus Akgun）／出戰成疑
📍預測先發：門將：恰基爾（Uğurcan Çakır）後衛：梅爾特．穆爾杜爾（Mert Müldür）、巴爾達克奇（Abdülkerim Bardakcı）、德米拉爾（Merih Demiral）、卡迪奧盧（Ferdi Kadıoğlu）中場：恰爾汗奧盧（Hakan Çalhanoğlu）、科克曲（Orkun Kökçü）、巴里斯．伊爾馬茲（Barış Yılmaz）、居勒（Arda Güler）、凱南．伊爾迪茲（Kenan Yıldız）前鋒：德尼茲．居爾（Deniz Gül）
美國VS土耳其之戰結果預測
美國隊在本屆賽事中狀態火熱，加上幾乎主場作戰的優勢，使他們被視為本場比賽贏球的大熱門。美國隊在小組賽至今表現穩定，攻守兩端都展現出應有水準。
不過土耳其隊雖然戰績起伏，但陣中仍具備能夠改變戰局的個人能力，一旦卸下壓力、放開手腳，仍有機會踢出超水準表現，甚至製造驚喜。整體來看，美國隊仍被看好能夠掌握比賽節奏並取得勝利，但土耳其若能把握反擊機會，攻入一球甚至形成拉鋸戰，也不會令人意外。
⭐️預測美國2：1險勝土耳其⭐️
2026世界盃美國國家隊球員名單
2026世界盃土耳其國家隊球員名單
2026世界盃D組賽程表
台灣2026世界盃轉播平台總整理
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍2026世界盃6/25美國VS土耳其基本資訊
📍世界盃D組戰績
📍兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
📍美國VS土耳其戰力焦點分析
📍美國VS土耳其預計先發名單與傷兵名單
📍美國VS土耳其之戰結果預測
📍2026世界盃美國國家隊球員名單
📍2026世界盃土耳其國家隊球員名單
📍2026世界盃D組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
|項目
|內容
|對戰組合
|🇺🇸 美國 vs 土耳其 🇹🇷
|開踢時間
|台灣時間2026年6月26日 上午10點
|比賽場地
|加州SoFi體育場
|所屬組別
|小組賽D組（第3輪）
|前兩戰戰績
|美國4：1巴拉圭、2：0澳洲／土耳其0：2澳洲、0：1巴拉圭
|轉播資訊
|台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看
|排名
|球隊
|已賽(P)
|勝(W)
|和(D)
|負(L)
|得失球差(GD)
|積分(Pts)
|1
|🇺🇸 美國
|2
|2
|0
|0
|+5
|6
|2
|🇦🇺 澳洲
|2
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|🇵🇾 巴拉圭
|2
|1
|0
|1
|-2
|3
|4
|🇹🇷 土耳其
|2
|0
|0
|2
|-3
|0
美國與土耳其在歷史上總共交手5次，雙方戰績可說是平分秋色，各拿下2場勝利，另有1場握手言和，總進球數也完全相同，因此過往對戰紀錄並沒有任何一方佔據明顯優勢。
美國VS土耳其戰力焦點分析
美國：雷納扛起核心強襲土耳其防線
在當家球星普利西奇（Christian Pulisic）此役高機率缺陣的情況下，進攻組織的重任將全數落在雷納肩上，他如何利用在狹小空間內的敏捷盤帶與致命傳球來撕開對手防線，將是美國隊最簡單的破門方程式。
已經毫無退路的土耳其，總教練蒙特拉（Vincenzo Montella）預計會把戰術核心完全交給天才新星居萊爾（Arda Güler）與伊爾迪茲（Kenan Yıldız），由他們在中路撕裂防線，並搭配中場大腦恰爾汗奧盧（Hakan Çalhanoğlu）在後方進行長距離的精準調度。
土耳其從不缺乏進攻天賦，本屆世界盃最大的罩門始終是那條令人動搖的後防線。面對擅長快速反擊的美國隊，土耳其一旦全軍壓上進攻，身後留下的巨大空檔將成為致命隱憂。因此，此役最大的戰術看點，就在於居萊爾能否在美國貼身限制下找到進攻機會。若能成功，土耳其的個人能力絕對有機會掀翻地主。
🇺🇸 美國／陣形：4-2-3-1
📍傷兵名單：普里希赫（Christian Pulisic）／小腿、羅丹（Cristian Roldan）拉傷
📍預測先發：門將：馬特・弗里斯（Matt Freese）後衛：亞歷克斯・弗里曼（Alex Freeman）、馬克・麥肯齊（Mark McKenzie）、邁爾斯・羅賓森（Miles Robinson）、奧斯頓・特拉斯蒂（Auston Trusty）中場：塞巴斯蒂安・伯哈特（Sebastian Berhalter）、馬利克・提爾曼（Malik Tillman）、韋斯頓・麥肯尼（Weston McKennie）前場：塞吉尼奧・德斯特（Sergiño Dest）、喬瓦尼・雷納（Giovanni Reyna）、哈吉・萊特（Haji Wright）
🇹🇷 土耳其／陣形：4-2-3-1
📍傷兵名單：阿克金（Yunus Akgun）／出戰成疑
📍預測先發：門將：恰基爾（Uğurcan Çakır）後衛：梅爾特．穆爾杜爾（Mert Müldür）、巴爾達克奇（Abdülkerim Bardakcı）、德米拉爾（Merih Demiral）、卡迪奧盧（Ferdi Kadıoğlu）中場：恰爾汗奧盧（Hakan Çalhanoğlu）、科克曲（Orkun Kökçü）、巴里斯．伊爾馬茲（Barış Yılmaz）、居勒（Arda Güler）、凱南．伊爾迪茲（Kenan Yıldız）前鋒：德尼茲．居爾（Deniz Gül）
美國隊在本屆賽事中狀態火熱，加上幾乎主場作戰的優勢，使他們被視為本場比賽贏球的大熱門。美國隊在小組賽至今表現穩定，攻守兩端都展現出應有水準。
不過土耳其隊雖然戰績起伏，但陣中仍具備能夠改變戰局的個人能力，一旦卸下壓力、放開手腳，仍有機會踢出超水準表現，甚至製造驚喜。整體來看，美國隊仍被看好能夠掌握比賽節奏並取得勝利，但土耳其若能把握反擊機會，攻入一球甚至形成拉鋸戰，也不會令人意外。
⭐️預測美國2：1險勝土耳其⭐️
|位置
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|門將
|克里斯·布雷迪
|Chris Brady
|芝加哥火焰
|門將
|馬特·弗里斯
|Matt Freese
|紐約城FC
|門將
|馬特·透納
|Matt Turner
|新英格蘭革命
|後衛
|麥克斯·阿夫斯滕
|Max Arfsten
|哥倫布機員
|後衛
|塞吉諾·德斯特
|Sergiño Dest
|PSV恩荷芬
|後衛
|亞歷克斯·弗里曼
|Alex Freeman
|比利亞雷阿爾
|後衛
|馬克·麥肯齊
|Mark McKenzie
|圖盧茲
|後衛
|提姆·里姆
|Tim Ream
|夏洛特FC
|後衛
|克里斯·理查茲
|Chris Richards
|水晶宮
|後衛
|安東尼·羅賓森
|Antonee Robinson
|富勒姆
|後衛
|邁爾斯·羅賓森
|Miles Robinson
|辛辛那提FC
|後衛
|喬·斯卡利
|Joe Scally
|門興格拉德巴赫
|後衛
|奧斯頓·特拉斯蒂
|Auston Trusty
|塞爾提克
|中場
|泰勒·亞當斯
|Tyler Adams
|伯恩茅斯
|中場
|塞巴斯蒂安·貝爾哈特
|Sebastian Berhalter
|溫哥華白浪
|中場
|威斯頓·麥肯尼
|Weston McKennie
|尤文圖斯
|中場
|喬凡尼·雷伊納
|Gio Reyna
|門興格拉德巴赫
|中場
|克里斯蒂安·羅丹
|Cristian Roldan
|西雅圖海灣者
|中場
|馬利克·提爾曼
|Malik Tillman
|勒沃庫森
|前鋒
|布蘭登·亞倫森
|Brenden Aaronson
|里茲聯
|前鋒
|佛拉林·巴洛貢
|Folarin Balogun
|摩納哥
|前鋒
|里卡多·佩皮
|Ricardo Pepi
|PSV恩荷芬
|前鋒
|克里斯蒂安·普利西奇
|Christian Pulisic
|AC米蘭
|前鋒
|提姆·維阿
|Tim Weah
|馬賽
|前鋒
|哈吉·萊特
|Haji Wright
|考文垂
|前鋒
|亞歷杭德羅·森德哈斯
|Alejandro Zendejas
|美洲俱樂部
|位置
|球員
|英文名
|所屬球隊
|GK
|阿爾泰·巴因德爾
|Altay Bayındır
|曼聯
|GK
|梅爾特·居諾克
|Mert Günok
|費內巴切
|GK
|烏烏爾詹·恰克爾
|Uğurcan Çakır
|加拉塔薩雷
|DF
|恰拉爾·索因居
|Çağlar Söyüncü
|費內巴切
|DF
|費爾迪·卡德奧盧
|Ferdi Kadıoğlu
|布萊頓
|DF
|梅里赫·德米拉爾
|Merih Demiral
|吉達阿赫利
|DF
|奧贊·卡巴克
|Ozan Kabak
|霍芬海姆
|DF
|阿卜杜克里姆·巴爾達克奇
|Abdülkerim Bardakcı
|加拉塔薩雷
|DF
|澤基·切利克
|Zeki Çelik
|羅馬
|DF
|梅爾特·穆爾杜爾
|Mert Müldür
|費內巴切
|DF
|埃倫·埃爾馬勒
|Eren Elmalı
|加拉塔薩雷
|DF
|薩梅特·阿卡伊登
|Samet Akaydin
|里澤體育
|MF
|哈坎·恰爾汗奧盧
|Hakan Çalhanoğlu
|國際米蘭
|MF
|奧爾昆·科克曲
|Orkun Kökçü
|貝西克塔斯
|MF
|薩利赫·厄茲詹
|Salih Özcan
|多特蒙德
|MF
|卡安·艾漢
|Kaan Ayhan
|加拉塔薩雷
|MF
|伊斯梅爾·尤克塞克
|İsmail Yüksek
|費內巴切
|FW
|阿爾達·居勒爾
|Arda Güler
|皇家馬德里
|FW
|凱南·耶爾德茲
|Kenan Yıldız
|尤文圖斯
|FW
|巴勒什·阿爾佩爾·耶爾馬茲
|Barış Alper Yılmaz
|加拉塔薩雷
|FW
|凱雷姆·阿克蒂爾科盧
|Kerem Aktürkoğlu
|費內巴切
|FW
|詹·烏尊
|Can Uzun
|法蘭克福
|FW
|德尼茲·居爾
|Deniz Gül
|波爾圖
|FW
|尤努斯·阿克君
|Yunus Akgün
|加拉塔薩雷
|FW
|奧烏茲·艾登
|Oğuz Aydın
|費內巴切
|FW
|伊爾凡·詹·卡赫韋吉
|İrfan Can Kahveci
|卡瑟姆帕夏
|比賽日期
|比賽時間
|對戰組合
|6月13日
|9:00
|巴拉圭 vs 美國
|6月14日
|12:00
|土耳其 vs 澳洲
|6月20日
|3:00
|澳洲 vs 美國
|6月20日
|11:00
|巴拉圭 vs 土耳其
|6月26日
|10:00
|美國 vs 土耳其
|6月26日
|10:00
|澳洲 vs 巴拉圭
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
|唯一完整轉播、隨選即看
|資深球迷、想看完整 104 場比賽的人
|Hami Video
|網路串流 App (OTT)
|104 場全賽事
|行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選
|租屋族、通勤族、手機/平板使用者
|華視 (CTS)
|有線電視 (第四台)
|關鍵場次 (如決賽、四強)
|零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費
|家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人
|東森
|有線電視
|部分關鍵場次
|免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放
|一般大眾、尋求免費觀賽管道者
|FIFA+
|官方行動 App
|精華、花絮、重播
|官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮
|數據控、無法追直播想看精華片段者
更多「2026世界盃」相關新聞。