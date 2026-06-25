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北市選戰民調蔣萬安大勝！吳子嘉分析沈伯洋陣前換將可能性

六選區全面領先！沈伯洋未吸足綠營基本盤

最新公布的《震傳媒》台北市長選情民調顯示，現任市長蔣萬安獲得55.2%台北市民的支持，大幅領先民進黨籍挑戰者沈伯洋的27.5%，雙方差距達27.7%。針對坊間傳出綠營因擔憂仇恨值外溢而可能「陣前換將」的說法，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在網路節目《董事長開講》中直言，民進黨並不會換掉沈伯洋，主要原因是「找不到其他人選」，沈伯洋已是最後的選項，且目前選情冷清，沈伯洋並未展現出仇恨值，反而呈現出「歡樂」的形象。被問到「坊間流傳民進黨要換掉沈伯洋，是因為擔心仇恨值外溢效應強大，拖垮全黨整體選情？」，吳子嘉表示，民進黨不會換掉沈伯洋，原因非常簡單，就是沒有人要選、找不到人選，沈伯洋已經是最後一個選項，而且這段時間沒有看到仇恨值，「沈伯洋表現出來非常可愛，歡樂沈伯洋」。至於拖垮選情，吳子嘉直言，今年選情非常冷，「根本不用拖垮，都還沒有開始，沈伯洋根本就是一個小丑」，如果選情激烈的話，現在節目流量早已飆到上萬，實際數字卻恰恰相反，正好驗證選舉冷冷清清的氣氛。在選區的交叉分析中，蔣萬安在台北市的士林北投、中山大同、中正萬華、內湖南港、松山信義、大安文山等6個選區全面勝出。其中，蔣萬安在中正萬華區拿下60.8%的最高支持度；而沈伯洋支持度最高的地點為中山大同區，獲得36.1%，但蔣萬安在該區仍以48.9%保持領先。資深媒體人平秀琳對此指出，沈伯洋目前27.5%的支持度明顯低於民進黨在台北市的基本盤。吳子嘉則從整體趨勢分析，認為沈伯洋因近期每日皆有新聞與話題曝光，支持度相較於初期已略有成長，屬於正常現象；不過他也提到，蔣萬安與沈伯洋的支持度相加已達約83%，實務上高於過往的投票率，不太可能出現這樣的情況。該民調由震傳媒出資，並委託山水民意研究股份有限公司執行。調查時間為2026年6月21日至6月22日，對象為設籍台北市且年滿20歲的民眾。調查透過電腦輔助電話訪問系統（CATI）進行，家戶抽樣以住宅電話用戶為架構，並採系統抽樣加尾數2碼隨機方式抽出號碼。數據經內政部人口統計資料進行地區、性別、年齡層與教育程度加權。最終成功完訪1074人，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為正負2.99個百分點。