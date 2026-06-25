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雨彈炸台，台北市內湖區包括文德路、內湖路與金龍路等路段都傳出嚴重淹水情況，而國民黨新北市長參選人李四川才在4月時表示，在擔任台北市副市長任內，協助將台北市時雨量容受力由78.8毫米提升至88毫米。對此前立委高嘉瑜質疑，今天內湖的降雨強度，幾乎正好打在台北市府宣稱的最新防洪保護標準上，如果88毫米是新的保護標準，那麼今天出現的狀況到底是雨量超標，還是排水系統尚未真正達到88毫米的保護能力？高嘉瑜表示，以李四川今年4月宣稱「排水保護標準由每小時78毫米提升至88毫米」來檢驗今天內湖的淹水情況，有一個數字非常值得注意，根據氣象資料顯示，內湖區成為此次豪雨重災區，其中大溝溪測站最大時雨量達86.5毫米，碧湖國小測站測得88毫米時雨量。台北市府表示，目前強降雨主要集中於中山、內湖、松山、信義及南港區，預估未來1小時內湖地區時雨量仍可能維持70至80毫米。高嘉瑜表示，換句話說今天內湖的降雨強度，幾乎正好打在台北市府宣稱的最新防洪保護標準上，如果88毫米是新的保護標準，那麼今天出現的狀況到底是雨量超標，還是排水系統尚未真正達到88毫米的保護能力？因為從目前數據看來，內湖時雨量約86.5至88毫米，並沒有明顯超出市府宣稱的新標準。高嘉瑜指出，市府應公布的關鍵資料，若要公平檢驗治水成果，應公開包括今天各測站逐10分鐘雨量資料；內湖各抽水站啟動時間及抽排量；積水最深位置與積水深度；積水持續時間；88毫米保護標準適用範圍與完成率，因為工程上所謂「保護標準88毫米」，不代表全市每條道路、每個社區都已達到同樣能力。