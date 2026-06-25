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排名 場次 銷售金額 1 6/23 阿根廷 vs 奧地利 1.04億元 1 6/18 葡萄牙 vs 民主剛果 1.04億元 3 6/21 日本 vs 突尼西亞 1億元

▲葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）人氣不減，葡萄牙對民主剛果一戰銷售金額達1.04億元，並列本屆世界盃小組賽第二輪前最吸金場次。（圖／美聯社／達志影像）

▲日本隊在本屆世界盃投注市場同樣受到台灣彩迷關注，日本對突尼西亞一戰銷售達1億元，成為銷售前三名唯一亞洲球隊場次。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃小組賽戰火持續延燒，也帶動台灣運彩買氣全面升溫。根據台灣運彩統計，截至本屆世界盃小組賽第二輪結束，相關投注銷售金額已衝破新台幣32億元，其中銷售前三名場次全數突破億元大關，分別為6月23日阿根廷對奧地利、6月18日葡萄牙對民主剛果，兩場皆賣出1.04億元，另6月21日日本對突尼西亞也達1億元。從銷售排行來看，梅西（Lionel Messi）、C羅（Cristiano Ronaldo）兩大巨星仍是最強票房保證，日本隊則憑藉亞洲球隊話題與近年實力成長，成為台灣彩迷投注世界盃的另一大熱門。台灣運彩官方指出，截至2026美加墨世界盃小組賽第二輪結束，世界盃相關投注銷售金額已達32億元。由於本屆世界盃擴軍至48隊、賽事場次增加，加上台灣彩迷對足球投注接受度逐年提高，也讓世界盃期間的投注熱度明顯升溫。從銷售排行來看，最受台灣彩迷關注的場次，仍集中在傳統強權、超級球星與亞洲代表隊身上。銷售前三名場次分別是6月23日阿根廷對奧地利，以及6月18日葡萄牙對民主剛果，兩場銷售金額皆達1.04億元；另一場則是6月21日日本對突尼西亞，銷售金額也達1億元。從前三名銷售場次可以看出，阿根廷與葡萄牙仍是台灣彩迷最關注的世界盃球隊之一。阿根廷擁有梅西（Lionel Messi）坐鎮，無論賽前話題、晉級形勢或巨星效應，都能帶動投注買氣；葡萄牙則有C羅（Cristiano Ronaldo）領軍，同樣具備極高關注度。值得注意的是，日本對突尼西亞也衝上銷售前三名，顯示日本隊在台灣仍具備相當高的人氣。近年日本足球整體實力提升，加上旅歐球星陣容完整，讓日本隊不只是亞洲球迷關注焦點，也成為台灣彩迷投注世界盃時的重要選項。本屆世界盃開賽至今，台灣彩迷投注偏好相當明顯。傳統強權具備基本盤，巨星球隊能進一步放大銷售熱度，而日本這類亞洲代表隊，則因地緣關注與熟悉度，在台灣市場擁有特殊吸引力。若從銷售數據觀察，阿根廷、葡萄牙、日本分別代表三種不同投注動機：阿根廷是衛冕冠軍與梅西效應，葡萄牙是C羅話題與進攻火力，日本則是亞洲球隊認同感與近年實力成長。三場比賽全數突破億元，也反映世界盃投注並不只是單純看賠率，球隊人氣、球星光環與話題性，同樣會影響銷售表現，本屆世界盃即將進入32強淘汰賽，都有望持續推升台灣運彩世界盃銷售熱度。