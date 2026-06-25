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評高嘉瑜北市論述勝出！陳揮文：綠營人選仍有轉圜空間

點名黨內多位實力派！陳揮文呼籲決策層正視民調數據

面對即將到來的2026台北市長選舉，民進黨推派立委沈伯洋挑戰現任市長蔣萬安，然而沈伯洋近期接連引發失言風波。對此，過去曾拋出「換沈」想法的資深媒體人陳揮文再次公開強調，民進黨在台北市長的人選上應有轉圜空間，並呼籲黨內更有能力的人跳出來給蔣萬安壓力，讓更有能力的人出馬挑戰。陳揮文在政論節目《新聞大白話》中指出，比起現任參選人沈伯洋，曾擔任過10年台北市議員的前立委高嘉瑜，其實更適合代表民進黨挑戰台北市長。他直言，高嘉瑜不論是經驗或針對台北市的相關論述，內容都比沈伯洋更具實質深度，因此他相信民進黨在台北市長的布局上，目前應該還留有調整的轉圜空間。陳揮文進一步分析，過去一段時間以來，坊間已陸續公布不少關於台北市長選舉的民調數據。他認為身為主要決策者的民進黨主席賴清德、秘書長徐國勇，不可能都沒有看到這些數據表現，民進黨內部人才濟濟，比沈伯洋更好的選項大有人在。陳揮文重申，黨內有能力的人應該主動跳出來，給現任市長蔣萬安施加壓力。陳揮文並在節目中具體點名，像是曾任6屆台北市議員與2屆區域立委的王世堅、曾任3屆台北市議員與3屆區域立委的吳思瑤，或者是曾任2屆台北市議員與1屆區域立委的吳沛憶，不論在地方資歷或民意基礎上，都比沈伯洋更適合承擔這次的台北市長選戰。