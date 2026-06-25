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受米克拉颱風外圍環流影響，中央氣象署針對15縣市發布豪大雨特報，雙北淹水災情頻傳。對此，新北市議員戴瑋姍今（25）日直言，台北市前副市長李四川膨風的「路平、燈亮、水溝清」，現在變成路淹、燈貴、水溝塞，「新北市民不需要這種只會喊口號，做事沒半撇的不及格政客來當市長！」戴瑋姍表示，李四川這次競選新北市長，人設破滅已不是新鮮事，但真正讓外界看破手腳的，是台北這兩週的大雨。他說，李四川一再主打鐵鎚人設，對工程和治水最內行，今年四月更對外吹噓其擔任台北市副市長任內的治水政績，就是將市區排水標準從每小時78mm提升至88mm。戴瑋姍接續說，結果先是被台北市議員揭露，李四川副市長任內主導採買每座高達740萬元的天價遮陽傘和附屬照明設備；上週公館下大雨淹水成災，蟑螂老鼠滿街跑，就被發現李四川任內的台北市側溝清淤比柯文哲時代少40%，更荒謬的是，根據氣象署資料，今天內湖碧湖國小的時雨量明明在88mm以內，淹水高度卻高達50公分，讓李四川膨風的88mm防線當場破功。戴瑋姍諷刺，什麼「路平燈亮水溝清」，什麼「鐵鎚人設」，事實證明根本是路上淹水、天價遮陽傘，現在再加水溝塞住，一場大雨讓李四川的治理無能通通現形。