2026年FIFA世界盃F組第3輪賽事即將點燃戰火，由三度踏上世界盃決賽卻始終飲恨而歸的「橙衣軍團」荷蘭，迎戰「北非雄鷹」突尼西亞。荷蘭以4分高居F組榜首，本場求勝可提前確保頂組出線，並降低32強對手強度；突尼西亞則兩敗出局、已無緣晉級。兩場F組末輪大戰同步開賽，荷蘭的命運也連動著堪薩斯城另一端同時進行的日本vs瑞典大戰。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場F組終輪焦點對決的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡 本文重點摘要
📍 2026世界盃6/26荷蘭VS突尼西亞基本資訊
📍 荷蘭vs突尼西亞戰力分析
📍 荷蘭vs突尼西亞預計先發名單與傷兵名單
📍 荷蘭vs突尼西亞之戰焦點與結果預測
📍 2026世界盃荷蘭國家隊球員名單
📍 2026世界盃突尼西亞國家隊球員名單
📍 2026世界盃F組賽程表
📍 台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/26荷蘭VS突尼西亞
📍2026世界盃F組戰績表
荷蘭VS突尼西亞焦點戰力分析
荷蘭：「無冕王」尋求史上第一座世界盃獎盃
荷蘭由主帥羅納德·柯曼（Ronald Koeman）率領出征，這支球隊三度殺進世界盃決賽（1974、1978、2010年）卻始終無緣冠軍，本屆揮別2022年卡達世界盃的八強遺憾，力求在北美圓夢。陣中由34歲隊長維吉爾·范戴克（Virgil van Dijk，利物浦）領銜後防，坐擁費倫基·德容（Frenkie de Jong）、賴傑德斯（Tijjani Reijnders）、格拉芬貝赫（Ryan Gravenberch）的豪華中場，搭配加克波（Cody Gakpo）的攻擊火力。
第2輪面對瑞典的5比1大勝令人印象深刻，布羅比（Brian Brobbey）梅開二度、加克波亦攻入兩球，整體攻防展現出世界級水準。值得關注的是，最具創造力的中場哈維·西蒙斯（Xavi Simons）在4月為托特納姆效力時膝十字韌帶撕裂，無緣本屆整個賽事，是荷蘭最重大的遺憾。
突尼西亞：世界盃史上最戲劇換帥後 勒納爾帶隊仍難力挽狂瀾
突尼西亞首輪以1比5落敗瑞典後，在賽後不到24小時即宣布解僱主帥薩布里·拉穆奇（Sabri Lamouchi），這是世界盃歷史上史上首次在僅一場比賽後即換帥的案例。取而代之的是曾率摩洛哥征戰2018年世界盃、並於2022年卡達世界盃奇蹟擊敗阿根廷的法籍名帥埃爾韋·勒納爾（Hervé Renard），57歲的他生涯已拿下2次非洲國家盃冠軍（2012年尚比亞、2015年象牙海岸），是非洲足壇最具代表性的教練之一。
本屆是勒納爾連續第3次率不同國家隊出征世界盃（2018摩洛哥、2022沙烏地阿拉伯、2026突尼西亞）。然而即便有名帥加持，突尼西亞第2輪仍以0比4大敗於日本，兩場共失9球、1球都未能攻入，早早確定墊底出局。陣中最受矚目的是效力英超伯恩利的年輕中場漢尼拔·梅布里（Hannibal Mejbri，23歲），是突尼西亞整場賽事中最具突破威脅的球員，而本屆他的表現也遠未達外界期待。
荷蘭VS突尼西亞傷兵情報與預計先發名單
傷兵名單
荷蘭：多名球員帶傷或傷勢存疑出戰本場。布羅比（Brian Brobbey）在第2輪對瑞典大勝後帶著腿後腱（腿後肌）傷勢，先發與否備受關注；奎因頓·廷貝爾（Quinten Timber）在對瑞典一役因頭部碰撞（腦震盪）缺陣，本場有望回歸先發；克里賽西奧·薩默維爾（Crysencio Summerville）同樣在對瑞典時頭部受傷，能否復出待評估；德容則賽後坦承膝蓋仍有疼痛，柯曼可能謹慎安排其上場時間。全隊最大缺憾仍是哈維·西蒙斯（Xavi Simons）的整個賽季缺陣，以及國家聯賽明星傑里米·弗林龐（Jeremie Frimpong）從未獲選入隊。曼城中場奧里薩·亞達摩拉（Mati Wieffer）也有輕微傷勢消息，持續追蹤中。
突尼西亞：全隊目前無重大傷兵或停賽問題，勒納爾可調度完整26人陣容。
預計先發陣容
荷蘭（4-3-3）： 費爾布魯根（Verbruggen）；登佐·杜姆弗里斯（Dumfries）、范赫克（Van Hecke）、范戴克（Van Dijk，隊長）、范德文（Van de Ven）；德容（De Jong）、格拉芬貝赫（Gravenberch）、賴傑德斯（Reijnders）；馬倫（Malen）、布羅比（Brobbey）、加克波（Gakpo）
突尼西亞（3-4-2-1）： 達門（Dahmen）；布隆（Bronn）、塔爾比（Talbi）、雷基克（Rekik）；瓦萊里（Valery）、赫迪拉（Khedira）、斯希里（Skhiri）、阿卜迪（Abdi）；加爾比（Gharbi）、漢尼拔（Hannibal）；沙瓦特（Chaouat）
荷蘭vs突尼西亞之戰焦點與結果預測
⚽ 本場比賽三大亮點
1. 荷蘭搶頭名、還是甘心第2？日本vs瑞典的結果同步牽動：荷蘭（4分）與日本（4分）目前同積4分、同淨勝球差（+4），荷蘭僅以「總進球數7球」比日本的6球多一顆而暫居榜首。本場若荷蘭取勝（且日本平或敗於瑞典），可確定以F組第1名晉級；若兩隊同時勝出，進球數可能決定最終排名。這場比賽的走向與堪薩斯城外數千公里之遙的阿靈頓球場同步牽動，是本組末輪最複雜的多場連動劇本。
2. 世界盃史上最戲劇換帥——勒納爾的「第三支世界盃球隊」最終場：勒納爾連續三屆世界盃各率不同球隊出征，本屆倉促接掌突尼西亞已是難上加難。他以「三屆世界盃、三支不同球隊」的超罕見紀錄寫下個人傳奇，本場是他本屆執教最後一場比賽，亦是突尼西亞本屆最後一場世界盃大戰，雖然已無任何出線可能，但「重傷後的尊嚴之戰」依然值得期待。
3. 布羅比傷勢成疑、荷蘭鋒線陣容牌局複雜：布羅比對瑞典梅開二度後帶著腿後腱傷勢，是否先發至今未定；馬倫、薩默維爾、加克波等人都有角逐先發的機會，柯曼鋒線的選人令人屏息。此外，德容攜帶膝痛上陣，是否縮短出場時間也是教練組最大考量。若布羅比無法先發，荷蘭鋒線的整體威脅將打折扣，這也是突尼西亞能否少失球的最大外部變數。
⚽ 賽果預測
📌 預測比分：荷蘭 3：0 突尼西亞
專家分析：運彩市場大幅看好荷蘭，主要反映雙方在技術、體能與陣容深度上的巨大差距。突尼西亞兩場共失9球、0進球，防線漏洞明顯；荷蘭雖有多名球員傷勢待觀察，但板凳深度充足，加克波、賴傑德斯等人狀態絕佳。預計荷蘭將輕鬆主宰比賽節奏，上半場即建立領先，並在下半場換上替補球員積累體力準備32強賽。突尼西亞雖無出線壓力、可放手一搏，但整體實力差距太大，難以在本場取得進球。
2026世界盃荷蘭國家隊球員名單（總教練：柯曼 Ronald Koeman）
2026世界盃突尼西亞國家隊球員名單（總教練：勒納爾 Hervé Renard）
2026世界盃F組賽程表
台灣2026世界盃轉播平台總整理
※球員名單與傷兵狀況以賽前最新公告為準，若有臨時異動請以官方公布資訊為主。
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📍 2026世界盃6/26荷蘭VS突尼西亞基本資訊
📍 荷蘭vs突尼西亞戰力分析
📍 荷蘭vs突尼西亞預計先發名單與傷兵名單
📍 荷蘭vs突尼西亞之戰焦點與結果預測
📍 2026世界盃荷蘭國家隊球員名單
📍 2026世界盃突尼西亞國家隊球員名單
📍 2026世界盃F組賽程表
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|項目
|內容
|對戰組合
|🇳🇱 荷蘭 vs 突尼西亞 🇹🇳
|開踢時間
|台灣時間2026年6月26日 上午7:00（即美東時間6月25日晚間7:00）
|比賽場地
|美國密蘇里州 箭頭體育場（Arrowhead Stadium，FIFA官方名稱「Kansas City Stadium」）
|主裁判
|賽前公告為準
|所屬組別
|小組賽 F 組（第3輪，本場與日本vs瑞典同步開球）
|賽前戰績
|荷蘭積4分（F組榜首：第1輪2:2平日本、第2輪5:1勝瑞典）；突尼西亞積0分（F組末席：第1輪1:5負瑞典、第2輪0:4負日本，已確定出局）
|轉播資訊
|台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看
|排名
|球隊
|戰績（勝－和－敗）
|進球（失球）、淨分
|積分
|1
|荷蘭
|1－1－0
|7（3）、+4
|4
|2
|日本
|1－1－0
|6（2）、+4
|4
|3
|瑞典
|1－0－1
|6（6）、0
|3
|4
|突尼西亞
|0－0－2
|1（9）、-8
|0
荷蘭：「無冕王」尋求史上第一座世界盃獎盃
荷蘭由主帥羅納德·柯曼（Ronald Koeman）率領出征，這支球隊三度殺進世界盃決賽（1974、1978、2010年）卻始終無緣冠軍，本屆揮別2022年卡達世界盃的八強遺憾，力求在北美圓夢。陣中由34歲隊長維吉爾·范戴克（Virgil van Dijk，利物浦）領銜後防，坐擁費倫基·德容（Frenkie de Jong）、賴傑德斯（Tijjani Reijnders）、格拉芬貝赫（Ryan Gravenberch）的豪華中場，搭配加克波（Cody Gakpo）的攻擊火力。
第2輪面對瑞典的5比1大勝令人印象深刻，布羅比（Brian Brobbey）梅開二度、加克波亦攻入兩球，整體攻防展現出世界級水準。值得關注的是，最具創造力的中場哈維·西蒙斯（Xavi Simons）在4月為托特納姆效力時膝十字韌帶撕裂，無緣本屆整個賽事，是荷蘭最重大的遺憾。
突尼西亞首輪以1比5落敗瑞典後，在賽後不到24小時即宣布解僱主帥薩布里·拉穆奇（Sabri Lamouchi），這是世界盃歷史上史上首次在僅一場比賽後即換帥的案例。取而代之的是曾率摩洛哥征戰2018年世界盃、並於2022年卡達世界盃奇蹟擊敗阿根廷的法籍名帥埃爾韋·勒納爾（Hervé Renard），57歲的他生涯已拿下2次非洲國家盃冠軍（2012年尚比亞、2015年象牙海岸），是非洲足壇最具代表性的教練之一。
本屆是勒納爾連續第3次率不同國家隊出征世界盃（2018摩洛哥、2022沙烏地阿拉伯、2026突尼西亞）。然而即便有名帥加持，突尼西亞第2輪仍以0比4大敗於日本，兩場共失9球、1球都未能攻入，早早確定墊底出局。陣中最受矚目的是效力英超伯恩利的年輕中場漢尼拔·梅布里（Hannibal Mejbri，23歲），是突尼西亞整場賽事中最具突破威脅的球員，而本屆他的表現也遠未達外界期待。
傷兵名單
荷蘭：多名球員帶傷或傷勢存疑出戰本場。布羅比（Brian Brobbey）在第2輪對瑞典大勝後帶著腿後腱（腿後肌）傷勢，先發與否備受關注；奎因頓·廷貝爾（Quinten Timber）在對瑞典一役因頭部碰撞（腦震盪）缺陣，本場有望回歸先發；克里賽西奧·薩默維爾（Crysencio Summerville）同樣在對瑞典時頭部受傷，能否復出待評估；德容則賽後坦承膝蓋仍有疼痛，柯曼可能謹慎安排其上場時間。全隊最大缺憾仍是哈維·西蒙斯（Xavi Simons）的整個賽季缺陣，以及國家聯賽明星傑里米·弗林龐（Jeremie Frimpong）從未獲選入隊。曼城中場奧里薩·亞達摩拉（Mati Wieffer）也有輕微傷勢消息，持續追蹤中。
突尼西亞：全隊目前無重大傷兵或停賽問題，勒納爾可調度完整26人陣容。
預計先發陣容
荷蘭（4-3-3）： 費爾布魯根（Verbruggen）；登佐·杜姆弗里斯（Dumfries）、范赫克（Van Hecke）、范戴克（Van Dijk，隊長）、范德文（Van de Ven）；德容（De Jong）、格拉芬貝赫（Gravenberch）、賴傑德斯（Reijnders）；馬倫（Malen）、布羅比（Brobbey）、加克波（Gakpo）
突尼西亞（3-4-2-1）： 達門（Dahmen）；布隆（Bronn）、塔爾比（Talbi）、雷基克（Rekik）；瓦萊里（Valery）、赫迪拉（Khedira）、斯希里（Skhiri）、阿卜迪（Abdi）；加爾比（Gharbi）、漢尼拔（Hannibal）；沙瓦特（Chaouat）
⚽ 本場比賽三大亮點
1. 荷蘭搶頭名、還是甘心第2？日本vs瑞典的結果同步牽動：荷蘭（4分）與日本（4分）目前同積4分、同淨勝球差（+4），荷蘭僅以「總進球數7球」比日本的6球多一顆而暫居榜首。本場若荷蘭取勝（且日本平或敗於瑞典），可確定以F組第1名晉級；若兩隊同時勝出，進球數可能決定最終排名。這場比賽的走向與堪薩斯城外數千公里之遙的阿靈頓球場同步牽動，是本組末輪最複雜的多場連動劇本。
2. 世界盃史上最戲劇換帥——勒納爾的「第三支世界盃球隊」最終場：勒納爾連續三屆世界盃各率不同球隊出征，本屆倉促接掌突尼西亞已是難上加難。他以「三屆世界盃、三支不同球隊」的超罕見紀錄寫下個人傳奇，本場是他本屆執教最後一場比賽，亦是突尼西亞本屆最後一場世界盃大戰，雖然已無任何出線可能，但「重傷後的尊嚴之戰」依然值得期待。
3. 布羅比傷勢成疑、荷蘭鋒線陣容牌局複雜：布羅比對瑞典梅開二度後帶著腿後腱傷勢，是否先發至今未定；馬倫、薩默維爾、加克波等人都有角逐先發的機會，柯曼鋒線的選人令人屏息。此外，德容攜帶膝痛上陣，是否縮短出場時間也是教練組最大考量。若布羅比無法先發，荷蘭鋒線的整體威脅將打折扣，這也是突尼西亞能否少失球的最大外部變數。
⚽ 賽果預測
📌 預測比分：荷蘭 3：0 突尼西亞
專家分析：運彩市場大幅看好荷蘭，主要反映雙方在技術、體能與陣容深度上的巨大差距。突尼西亞兩場共失9球、0進球，防線漏洞明顯；荷蘭雖有多名球員傷勢待觀察，但板凳深度充足，加克波、賴傑德斯等人狀態絕佳。預計荷蘭將輕鬆主宰比賽節奏，上半場即建立領先，並在下半場換上替補球員積累體力準備32強賽。突尼西亞雖無出線壓力、可放手一搏，但整體實力差距太大，難以在本場取得進球。
|位置
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|巴特·費爾布魯根
|Bart Verbruggen
|布萊頓
|24
|門將
|馬克·弗萊肯
|Mark Flekken
|拜爾勒沃庫森
|32
|門將
|羅賓·羅夫斯
|Robin Roefs
|桑德蘭
|25
|後衛
|維吉爾·范戴克（隊長）
|Virgil van Dijk (C)
|利物浦
|34
|後衛
|登佐·杜姆弗里斯
|Denzel Dumfries
|國際米蘭
|29
|後衛
|納森·阿克
|Nathan Aké
|曼城
|31
|後衛
|尤里安·廷貝爾
|Jurriën Timber
|兵工廠
|24
|後衛
|米奇·范德文
|Micky van de Ven
|托特納姆熱刺
|24
|後衛
|揚保·范赫克
|Jan Paul van Hecke
|布萊頓
|26
|後衛
|約雷爾·哈托
|Jorrel Hato
|切爾西
|20
|中場
|費倫基·德容
|Frenkie de Jong
|巴塞隆納
|29
|中場
|馬騰·德龍
|Marten de Roon
|亞特蘭大
|35
|中場
|蒂亞尼·賴傑德斯
|Tijjani Reijnders
|曼城
|27
|中場
|圖恩·庫普梅納斯
|Teun Koopmeiners
|尤文圖斯
|28
|中場
|瑞安·格拉芬貝赫
|Ryan Gravenberch
|利物浦
|24
|中場
|馬茨·魏費爾
|Mats Wieffer
|布萊頓
|27
|中場
|奎因頓·廷貝爾
|Quinten Timber
|馬賽
|24
|中場
|赫斯·蒂爾
|Guus Til
|PSV恩荷芬
|27
|前鋒
|科迪·加克波
|Cody Gakpo
|利物浦
|27
|前鋒
|多內爾·馬倫
|Donyell Malen
|羅馬
|27
|前鋒
|布萊恩·布羅比
|Brian Brobbey
|桑德蘭
|24
|前鋒
|諾亞·朗
|Noa Lang
|加拉塔薩雷
|27
|前鋒
|曼菲斯·德佩
|Memphis Depay
|科林蒂安斯
|32
|前鋒
|沃特·韋霍斯特
|Wout Weghorst
|阿賈克斯
|33
|前鋒
|克里賽西奧·薩默維爾
|Crysencio Summerville
|西漢姆聯
|24
|前鋒
|賈斯汀·克魯伊維特
|Justin Kluivert
|伯恩茅斯
|25
|位置
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|穆希卜·沙馬赫
|Mouhib Chamakh
|突尼斯非洲人
|24
|門將
|艾門·達門
|Aymen Dahmen
|斯法克斯
|29
|門將
|薩布里·本·哈桑
|Sabri Ben Hessen
|斯法克斯
|30
|後衛
|阿里·阿卜迪
|Ali Abdi
|尼斯
|32
|後衛
|蒙塔薩爾·塔爾比
|Montassar Talbi
|洛里昂
|28
|後衛
|奧馬爾·雷基克
|Omar Rekik
|自由球員
|24
|後衛
|阿德姆·阿魯斯
|Adem Arous
|突尼斯希望
|21
|後衛
|迪蘭·布隆
|Dylan Bronn
|薩勒尼塔納
|30
|後衛
|揚·瓦萊里
|Yan Valery
|謝周三
|27
|後衛
|穆罕默德·阿明·本·哈米達
|Mohamed Amine Ben Hamida
|突尼斯希望
|30
|後衛
|穆塔茲·內法蒂
|Moutaz Neffati
|突尼斯希望
|21
|後衛
|拉伊德·希哈維
|Raed Chikhaoui
|艾托爾體育
|22
|中場
|埃利亞斯·阿舒里
|Elias Achouri
|哥本哈根
|27
|中場
|漢尼拔·梅布里
|Hannibal Mejbri
|伯恩利
|23
|中場
|莫塔達·本·瓦內斯
|Mortadha Ben Ouanes
|卡森柏沙
|31
|中場
|拉尼·赫迪拉
|Rani Khedira
|柏林聯
|32
|中場
|阿尼斯·本·斯利曼
|Anis Ben Slimane
|諾維奇城
|25
|中場
|埃利斯·斯希里
|Ellyes Skhiri
|法蘭克福
|31
|前鋒
|埃利亞斯·薩阿德
|Elias Saad
|聖保利
|26
|前鋒
|哈澤姆·馬斯圖里
|Hazem Mastouri
|莫納斯提爾
|28
|前鋒
|伊斯梅爾·加爾比
|Ismaël Gharbi
|巴黎聖日耳曼
|22
|前鋒
|哈利勒·阿亞里
|Khalil Ayari
|突尼斯希望
|21
|前鋒
|拉揚·埃盧米
|Rayan Elloumi
|斯法克斯
|18
|前鋒
|菲拉斯·沙瓦特
|Firas Chaouat
|麥地那
|30
|前鋒
|塞巴斯蒂安·圖內克蒂
|Sebastian Tounekti
|海格松
|23
|前鋒
|穆罕默德·哈吉·馬哈茂德
|Mohamed Hadj Mahmoud
|盧加諾
|26
|輪次
|對戰組合
|比賽日期（台灣時間）
|比賽場地
|第1輪
|🇳🇱 荷蘭 vs 日本 🇯🇵
|2026年6月15日 凌晨4:00（2:2平）
|阿靈頓AT&T體育場
|第1輪
|🇸🇪 瑞典 vs 突尼西亞 🇹🇳
|2026年6月15日 上午10:00（5:1勝）
|蒙特雷BBVA體育場
|第2輪
|🇳🇱 荷蘭 vs 瑞典 🇸🇪
|2026年6月21日 凌晨4:00（5:1勝）
|休士頓NRG體育場
|第2輪
|🇯🇵 日本 vs 突尼西亞 🇹🇳
|2026年6月21日 上午10:00（4:0勝）
|蒙特雷BBVA體育場
|第3輪
|🇹🇳 突尼西亞 vs 荷蘭 🇳🇱
|2026年6月26日 上午7:00
|堪薩斯城箭頭體育場
|第3輪
|🇯🇵 日本 vs 瑞典 🇸🇪
|2026年6月26日 上午7:00
|阿靈頓AT&T體育場
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
|唯一完整轉播、隨選即看
|資深球迷、想看完整 104 場比賽的人
|Hami Video
|網路串流 App（OTT）
|104 場全賽事
|行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選
|租屋族、通勤族、手機/平板使用者
|台視（TTV）
|無線電視
|關鍵場次（如決賽、四強）
|零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費
|家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人
|東森
|有線電視
|部分關鍵場次
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