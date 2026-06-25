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🟡 本文重點摘要

2026世界盃6/26荷蘭VS突尼西亞

項目 內容 對戰組合 🇳🇱 荷蘭 vs 突尼西亞 🇹🇳 開踢時間 台灣時間2026年6月26日 上午7:00（即美東時間6月25日晚間7:00） 比賽場地 美國密蘇里州 箭頭體育場（Arrowhead Stadium，FIFA官方名稱「Kansas City Stadium」） 主裁判 賽前公告為準 所屬組別 小組賽 F 組（第3輪，本場與日本vs瑞典同步開球） 賽前戰績 荷蘭積4分（F組榜首：第1輪2:2平日本、第2輪5:1勝瑞典）；突尼西亞積0分（F組末席：第1輪1:5負瑞典、第2輪0:4負日本，已確定出局） 轉播資訊 台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看

📍2026世界盃F組戰績表

排名 球隊 戰績（勝－和－敗） 進球（失球）、淨分 積分 1 荷蘭 1－1－0 7（3）、+4 4 2 日本 1－1－0 6（2）、+4 4 3 瑞典 1－0－1 6（6）、0 3 4 突尼西亞 0－0－2 1（9）、-8 0

荷蘭VS突尼西亞焦點戰力分析

▲荷蘭隊長范戴克（Virgil van Dijk）領軍橙衣軍團出征世界盃，荷蘭本屆目標是擺脫「無冕王」宿命，衝擊隊史首座世界盃冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

▲在突尼西亞首戰慘敗後臨危受命的法國籍名帥勒納爾（Hervé Renard），以招牌的胸口微開白襯衫造型現身對陣日本的賽場。他被外界封為「白襯衫魔術師」，更以帥氣迷人的大叔魅力風靡足壇。（圖／路透／達志影像）

荷蘭VS突尼西亞傷兵情報與預計先發名單

▲荷蘭前鋒加克波（Cody Gakpo）在世界盃小組賽階段累積打進5球，追平傳奇名將范佩西（Robin van Persie）。（圖／美聯社／達志影像）

荷蘭vs突尼西亞之戰焦點與結果預測

⚽ 賽果預測

▲日本隊目前與荷蘭同積4分，F組最後一輪日本對瑞典、荷蘭對突尼西亞同步開踢，兩場結果將牽動分組第一歸屬。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃荷蘭國家隊球員名單（總教練：柯曼 Ronald Koeman）

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 巴特·費爾布魯根 Bart Verbruggen 布萊頓 24 門將 馬克·弗萊肯 Mark Flekken 拜爾勒沃庫森 32 門將 羅賓·羅夫斯 Robin Roefs 桑德蘭 25 後衛 維吉爾·范戴克（隊長） Virgil van Dijk (C) 利物浦 34 後衛 登佐·杜姆弗里斯 Denzel Dumfries 國際米蘭 29 後衛 納森·阿克 Nathan Aké 曼城 31 後衛 尤里安·廷貝爾 Jurriën Timber 兵工廠 24 後衛 米奇·范德文 Micky van de Ven 托特納姆熱刺 24 後衛 揚保·范赫克 Jan Paul van Hecke 布萊頓 26 後衛 約雷爾·哈托 Jorrel Hato 切爾西 20 中場 費倫基·德容 Frenkie de Jong 巴塞隆納 29 中場 馬騰·德龍 Marten de Roon 亞特蘭大 35 中場 蒂亞尼·賴傑德斯 Tijjani Reijnders 曼城 27 中場 圖恩·庫普梅納斯 Teun Koopmeiners 尤文圖斯 28 中場 瑞安·格拉芬貝赫 Ryan Gravenberch 利物浦 24 中場 馬茨·魏費爾 Mats Wieffer 布萊頓 27 中場 奎因頓·廷貝爾 Quinten Timber 馬賽 24 中場 赫斯·蒂爾 Guus Til PSV恩荷芬 27 前鋒 科迪·加克波 Cody Gakpo 利物浦 27 前鋒 多內爾·馬倫 Donyell Malen 羅馬 27 前鋒 布萊恩·布羅比 Brian Brobbey 桑德蘭 24 前鋒 諾亞·朗 Noa Lang 加拉塔薩雷 27 前鋒 曼菲斯·德佩 Memphis Depay 科林蒂安斯 32 前鋒 沃特·韋霍斯特 Wout Weghorst 阿賈克斯 33 前鋒 克里賽西奧·薩默維爾 Crysencio Summerville 西漢姆聯 24 前鋒 賈斯汀·克魯伊維特 Justin Kluivert 伯恩茅斯 25

2026世界盃突尼西亞國家隊球員名單（總教練：勒納爾 Hervé Renard）

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 穆希卜·沙馬赫 Mouhib Chamakh 突尼斯非洲人 24 門將 艾門·達門 Aymen Dahmen 斯法克斯 29 門將 薩布里·本·哈桑 Sabri Ben Hessen 斯法克斯 30 後衛 阿里·阿卜迪 Ali Abdi 尼斯 32 後衛 蒙塔薩爾·塔爾比 Montassar Talbi 洛里昂 28 後衛 奧馬爾·雷基克 Omar Rekik 自由球員 24 後衛 阿德姆·阿魯斯 Adem Arous 突尼斯希望 21 後衛 迪蘭·布隆 Dylan Bronn 薩勒尼塔納 30 後衛 揚·瓦萊里 Yan Valery 謝周三 27 後衛 穆罕默德·阿明·本·哈米達 Mohamed Amine Ben Hamida 突尼斯希望 30 後衛 穆塔茲·內法蒂 Moutaz Neffati 突尼斯希望 21 後衛 拉伊德·希哈維 Raed Chikhaoui 艾托爾體育 22 中場 埃利亞斯·阿舒里 Elias Achouri 哥本哈根 27 中場 漢尼拔·梅布里 Hannibal Mejbri 伯恩利 23 中場 莫塔達·本·瓦內斯 Mortadha Ben Ouanes 卡森柏沙 31 中場 拉尼·赫迪拉 Rani Khedira 柏林聯 32 中場 阿尼斯·本·斯利曼 Anis Ben Slimane 諾維奇城 25 中場 埃利斯·斯希里 Ellyes Skhiri 法蘭克福 31 前鋒 埃利亞斯·薩阿德 Elias Saad 聖保利 26 前鋒 哈澤姆·馬斯圖里 Hazem Mastouri 莫納斯提爾 28 前鋒 伊斯梅爾·加爾比 Ismaël Gharbi 巴黎聖日耳曼 22 前鋒 哈利勒·阿亞里 Khalil Ayari 突尼斯希望 21 前鋒 拉揚·埃盧米 Rayan Elloumi 斯法克斯 18 前鋒 菲拉斯·沙瓦特 Firas Chaouat 麥地那 30 前鋒 塞巴斯蒂安·圖內克蒂 Sebastian Tounekti 海格松 23 前鋒 穆罕默德·哈吉·馬哈茂德 Mohamed Hadj Mahmoud 盧加諾 26

2026世界盃F組賽程表

輪次 對戰組合 比賽日期（台灣時間） 比賽場地 第1輪 🇳🇱 荷蘭 vs 日本 🇯🇵 2026年6月15日 凌晨4:00（2:2平） 阿靈頓AT&T體育場 第1輪 🇸🇪 瑞典 vs 突尼西亞 🇹🇳 2026年6月15日 上午10:00（5:1勝） 蒙特雷BBVA體育場 第2輪 🇳🇱 荷蘭 vs 瑞典 🇸🇪 2026年6月21日 凌晨4:00（5:1勝） 休士頓NRG體育場 第2輪 🇯🇵 日本 vs 突尼西亞 🇹🇳 2026年6月21日 上午10:00（4:0勝） 蒙特雷BBVA體育場 第3輪 🇹🇳 突尼西亞 vs 荷蘭 🇳🇱 2026年6月26日 上午7:00 堪薩斯城箭頭體育場 第3輪 🇯🇵 日本 vs 瑞典 🇸🇪 2026年6月26日 上午7:00 阿靈頓AT&T體育場

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轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App（OTT） 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 台視（TTV） 無線電視 關鍵場次（如決賽、四強） 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直播想看精華片段者

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年FIFA世界盃F組第3輪賽事即將點燃戰火，由三度踏上世界盃決賽卻始終飲恨而歸的「橙衣軍團」荷蘭，迎戰「北非雄鷹」突尼西亞。荷蘭以4分高居F組榜首，本場求勝可提前確保頂組出線，並降低32強對手強度；突尼西亞則兩敗出局、已無緣晉級。兩場F組末輪大戰同步開賽，荷蘭的命運也連動著堪薩斯城另一端同時進行的日本vs瑞典大戰。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場F組終輪焦點對決的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。荷蘭由主帥羅納德·柯曼（Ronald Koeman）率領出征，這支球隊三度殺進世界盃決賽（1974、1978、2010年）卻始終無緣冠軍，本屆揮別2022年卡達世界盃的八強遺憾，力求在北美圓夢。陣中由34歲隊長維吉爾·范戴克（Virgil van Dijk，利物浦）領銜後防，坐擁費倫基·德容（Frenkie de Jong）、賴傑德斯（Tijjani Reijnders）、格拉芬貝赫（Ryan Gravenberch）的豪華中場，搭配加克波（Cody Gakpo）的攻擊火力。第2輪面對瑞典的5比1大勝令人印象深刻，布羅比（Brian Brobbey）梅開二度、加克波亦攻入兩球，整體攻防展現出世界級水準。值得關注的是，最具創造力的中場哈維·西蒙斯（Xavi Simons）在4月為托特納姆效力時膝十字韌帶撕裂，無緣本屆整個賽事，是荷蘭最重大的遺憾。突尼西亞首輪以1比5落敗瑞典後，在賽後不到24小時即宣布解僱主帥薩布里·拉穆奇（Sabri Lamouchi），這是世界盃歷史上的案例。取而代之的是曾率摩洛哥征戰2018年世界盃、並於2022年卡達世界盃奇蹟擊敗阿根廷的法籍名帥埃爾韋·勒納爾（Hervé Renard），57歲的他生涯已拿下2次非洲國家盃冠軍（2012年尚比亞、2015年象牙海岸），是非洲足壇最具代表性的教練之一。本屆是勒納爾連續第3次率不同國家隊出征世界盃（2018摩洛哥、2022沙烏地阿拉伯、2026突尼西亞）。然而即便有名帥加持，突尼西亞第2輪仍以0比4大敗於日本，兩場共失9球、1球都未能攻入，早早確定墊底出局。陣中最受矚目的是效力英超伯恩利的年輕中場漢尼拔·梅布里（Hannibal Mejbri，23歲），是突尼西亞整場賽事中最具突破威脅的球員，而本屆他的表現也遠未達外界期待。多名球員帶傷或傷勢存疑出戰本場。布羅比（Brian Brobbey）在第2輪對瑞典大勝後帶著腿後腱（腿後肌）傷勢，先發與否備受關注；奎因頓·廷貝爾（Quinten Timber）在對瑞典一役因頭部碰撞（腦震盪）缺陣，本場有望回歸先發；克里賽西奧·薩默維爾（Crysencio Summerville）同樣在對瑞典時頭部受傷，能否復出待評估；德容則賽後坦承膝蓋仍有疼痛，柯曼可能謹慎安排其上場時間。全隊最大缺憾仍是哈維·西蒙斯（Xavi Simons）的整個賽季缺陣，以及國家聯賽明星傑里米·弗林龐（Jeremie Frimpong）從未獲選入隊。曼城中場奧里薩·亞達摩拉（Mati Wieffer）也有輕微傷勢消息，持續追蹤中。全隊目前無重大傷兵或停賽問題，勒納爾可調度完整26人陣容。費爾布魯根（Verbruggen）；登佐·杜姆弗里斯（Dumfries）、范赫克（Van Hecke）、范戴克（Van Dijk，隊長）、范德文（Van de Ven）；德容（De Jong）、格拉芬貝赫（Gravenberch）、賴傑德斯（Reijnders）；馬倫（Malen）、布羅比（Brobbey）、加克波（Gakpo）達門（Dahmen）；布隆（Bronn）、塔爾比（Talbi）、雷基克（Rekik）；瓦萊里（Valery）、赫迪拉（Khedira）、斯希里（Skhiri）、阿卜迪（Abdi）；加爾比（Gharbi）、漢尼拔（Hannibal）；沙瓦特（Chaouat）荷蘭（4分）與日本（4分）目前同積4分、同淨勝球差（+4），荷蘭僅以「總進球數7球」比日本的6球多一顆而暫居榜首。本場若荷蘭取勝（且日本平或敗於瑞典），可確定以F組第1名晉級；若兩隊同時勝出，進球數可能決定最終排名。這場比賽的走向與堪薩斯城外數千公里之遙的阿靈頓球場同步牽動，是本組末輪最複雜的多場連動劇本。勒納爾連續三屆世界盃各率不同球隊出征，本屆倉促接掌突尼西亞已是難上加難。他以「三屆世界盃、三支不同球隊」的超罕見紀錄寫下個人傳奇，本場是他本屆執教最後一場比賽，亦是突尼西亞本屆最後一場世界盃大戰，雖然已無任何出線可能，但「重傷後的尊嚴之戰」依然值得期待。布羅比對瑞典梅開二度後帶著腿後腱傷勢，是否先發至今未定；馬倫、薩默維爾、加克波等人都有角逐先發的機會，柯曼鋒線的選人令人屏息。此外，德容攜帶膝痛上陣，是否縮短出場時間也是教練組最大考量。若布羅比無法先發，荷蘭鋒線的整體威脅將打折扣，這也是突尼西亞能否少失球的最大外部變數。專家分析：運彩市場大幅看好荷蘭，主要反映雙方在技術、體能與陣容深度上的巨大差距。突尼西亞兩場共失9球、0進球，防線漏洞明顯；荷蘭雖有多名球員傷勢待觀察，但板凳深度充足，加克波、賴傑德斯等人狀態絕佳。預計荷蘭將輕鬆主宰比賽節奏，上半場即建立領先，並在下半場換上替補球員積累體力準備32強賽。突尼西亞雖無出線壓力、可放手一搏，但整體實力差距太大，難以在本場取得進球。