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《震傳媒》24日公布最新民調，針對台北市長蔣萬安施政滿意度，合計65.7%市民表示滿意、26.3%不滿意，較1月數據，滿意度下降3.5%、不滿意度上升3.2%。然而，今（25）日因颱風外環及鋒面影響，台北下起強降雨，內湖、淡水等多地傳出淹水情事。對此，政治評論員吳崑玉在網路節目《新聞！給問嗎？》接受主持人康仁俊專訪時表示，蔣萬安滿意度有往下掉趨勢，如同外牆剝落的原理，連續淹個幾次，大家的信心就開始動搖，再等到標誌性事件出來，一旦沒處理好就會完蛋。主持人康仁俊指出，依據《震傳媒》民調，蔣萬安施政滿意度達65.7%，支持度、看好度也很高，而從民進黨在打老鼠議題、殷瑋答爭議，再加上內湖交通議題之前才吵過一波。吳崑玉指出，高雄市2018年選戰期間，也是連續出現了好幾件事，國民黨從農業、淹水等事打起，前期也沒有用，民進黨支持度還是很高，但一定會累積，等到標誌性的事件發生後就會崩潰。康仁俊提及，根據民調，也有分析各議員選區的蔣萬安支持度，其中最高的是中正萬華，其次就是內湖南港。吳崑玉則說，值得注意的是，蔣萬安雖然滿意度超過六成，但也有往下掉的趨勢，不要想像一個事件就能讓他下降30%，但如同外牆剝落的原理，連續淹個幾次，大家的信心就開始動搖，再等到如同「高雄2018年5000個天坑」的標誌性事件出來，一旦沒處理好就會完蛋。吳崑玉也說明，台北市下水道是全台灣做得最好、標準最高，理論上時雨量78.8毫米以內，都不應該淹水，而像上次公館淹水的時候，時雨量是87毫米，應該僅是路面上有積水，車子開過去可能會濺起水花，但不會淹得那麼嚴重，這就代表下水道一定不乾淨、沒有清，有哪邊一定堵住了。