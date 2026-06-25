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▲積水灌入住家，居民緊急搬運家具與生活用品，盼將損失降到最低。（圖／記者莊全成攝，2026.06.25）

▲居民利用床架、床墊充當載具，在積水中搬運家當，災情令人不捨。（圖／記者莊全成攝，2026.06.25）

▲屏東長治德榮村積水灌入廟宇。（圖／記者莊全成攝，2026.06.25）

▲相關單位投入抽水機具及人力協助排水，盼積水儘速消退，協助居民恢復家園。（圖／記者莊全成攝，2026.06.25）

受到颱風米克拉鋒面接近及西南風增強影響，屏東縣今（25）日凌晨起降下豪大雨，中央氣象署陸續發布大豪雨及超大豪雨警報，多處地區傳出淹水災情。其中，長治鄉德榮村下厝一帶因短時間強降雨，排水系統不堪負荷，造成道路及住家嚴重積淹水，部分地區水深一度達成人腰部高度，街道瞬間化為滾滾泥流。大量雨水灌入低窪住宅，民宅家具、家電及生活用品來不及搬移即遭泡水，居民徹夜忙著排水、搬運財物。天亮後雖然雨勢稍歇，但社區仍積水未退，汽機車只能緩慢涉水通行，居民生活大受影響。災區更出現令人不捨的畫面，有住戶因積水迅速湧入家中，臨時將床架、床墊當作載具，在水中推著搬運重要物品至高處，盼能減少損失；也有居民受困家中，只能以泡麵簡單果腹，等待積水消退。不少民眾表示，從深夜開始便忙於搶救家當與清理家園，幾乎一夜未眠。當地居民表示，德榮村每逢豪雨易發生積淹水，但此次雨勢來得又急又猛，淹水範圍、水深及退水速度都比以往更加嚴重，直言是近年少見的大淹水。目前相關單位已投入抽水機具及人力協助排水與復原作業，並持續監控雨勢，提醒民眾避免前往低窪及淹水地區，注意自身安全，盼望雨勢盡快趨緩，讓居民早日恢復正常生活。