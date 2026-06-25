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愛滋感染比去年同期增加 不安全性行為至少每年1次篩檢

愛滋完成篩檢「上網匿名登錄」 可獲免費試劑電子兌換券

暑假將至，為鼓勵年輕族群接受愛滋篩檢，疾管署推出愛滋自我篩檢試劑推廣活動，自今年6月26日起，民眾可透過疾管署愛滋自我篩檢計畫網站訂購自我篩檢試劑，選擇超商通路取貨可贈送超商100元實體禮券。疾管署發言人表示，今年截至5月底相較去年同期上升7%。一名21歲大學生在3個月前與網友發生不安全性行為，擔心感染愛滋病毒（HIV），因害怕他人眼光遲遲不感去醫院篩檢，而是透過上網訂購愛滋自我篩檢。根據疾管署監測資料顯示，近年愛滋疫情呈下降趨勢。另依據聯合國愛滋規劃署（UNAIDS）所提出的3個95目標中，其中一個95為感染者知道自己感染的比率，我國2025年達成值為93%，代表仍有7%的民眾已感染但尚未篩檢或就醫診斷。不過，去年本國籍愛滋感染人數879人，創下22新低。疾管署發言人曾淑慧說，今年截至5月底有386人確診、相較去年同期359人，增加27人、上升約7%。曾淑慧說，國內在2017年2503人確診，個案數最多，接著就逐年下降，直到2022年1000人有稍微高一些，去年則又下降。疾管署提醒，只要曾有性行為者，都建議至少進行1次愛滋篩檢，有不安全性行為者，建議每年至少進行1次篩檢；若有感染風險行為，如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等、或性伴侶有前述任一情形者，建議每3至6個月篩檢1次。疾管署表示，愛滋自我篩檢操作簡單、便利，讓民眾可於安心且具隱私的空間下自行完成檢測，除了可至疾管署愛滋自我篩檢計畫網站訂購外，也可前往合作民間團體、衛生局(所)等實體服務點或利用自動服務機，取得自我篩檢試劑。完成篩檢後上網匿名登錄結果者，還可獲得「免費試劑電子兌換券1張」，疾管署說明，可自用或轉贈親友使用。而自我篩檢試劑為初步檢驗，倘初步篩檢為陽性，應儘速至愛滋指定醫療院所進行確認檢驗，疾管署補助當次就醫掛號費及部分負擔。疾管署提到，發生性行為請主動要求對方或自己全程使用保險套，並搭配水性潤滑液，以有效降低感染愛滋病毒及其他性傳染病風險。為提升國人性傳染病防治知能及提升篩檢可近性，疾管署自2025年7月起推動「性傳染病匿名諮詢服務」，由全國14家醫院，提供民眾一對一、個人化匿名諮詢服務，民眾可透過電話、E-mail或LINE@等多元管道進行諮詢，對話內容均嚴格保密，確保個人隱私。疾管署說明，全國也有104家醫事機構提供免費愛滋匿名快速篩檢諮詢服務。相關性傳染病防治資源，包括匿名聊聊、匿名篩檢、自我篩檢、愛滋指定醫事機構等，疾管署已於Line@疾管家建置「性健康友善資源地圖」，民眾可依需求及所在位置搜尋相關資源。