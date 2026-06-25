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針對台北市長蔣萬安若在年底連任，台北市民支不支持蔣萬安繼續參選2028總統大選？《震傳媒》最新議題民調顯示有48.9%不支持，但國民黨支持者有59.9%表示支持；政治評論員吳崑玉今（25）日在網路節目《新聞！給問嗎？》接受主持人康仁俊專訪時表示，蔣萬安千萬不能急，其最好的戰略位置，就是「2028當備胎、2032自然上場」。主持人康仁俊指出，針對蔣萬安如果連任後，台北市民支不支持挑戰2028年總統大選，《震傳媒》民調顯示有34.8%支持、48.9%不支持；但國民黨支持者中，有59.9%表示蔣萬安如果連任，支持繼續參選2028。康仁俊詢問，這會不會造成蔣萬安能代表國民黨參選2028大選的理由？吳崑玉認為不會，指蔣萬安最好的戰略位置，就是「2028當備胎、2032自然上場」。吳崑玉提到，國民黨今年地方大選不一定會選得很好，蔣萬安要先確保自己今年能夠選得上，且能夠保住江山，最後才會成為全黨唯一的希望；但如果蔣連任失敗，國民黨沒有像前台北市長陳水扁「台北市長選輸了去選總統」的傳統，蔣萬安也沒這個機會。吳崑玉強調，蔣萬安2028年只要做到一件事，就是「不要讓國民黨的人當選就好」，其位置就跟2004年時任台北市長馬英九一模一樣，只要有點耐性就是第一備胎。吳崑玉說，蔣萬安屆時的仰望會到最好狀況，所以到2032年再出來即可；但如果參選2028就是提前消耗，就算運氣好也是慘勝，因為總統賴清德屆時是拚連任、民進黨全力動員，國民黨內其他派系則冷眼旁觀，這勝選機率很低，並認為國民黨內雖然都支持蔣萬安，但不見得是支持蔣現在就選。