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前教友控遭精神控制、一家年領近500萬

教會啟動調查 民政局駁「不能退款」說法

台中市一家教會遭多名前教友指控，主任牧師涉嫌透過精神控制、情感操弄（PUA）等手段壓制異議，並以各種奉獻與課程名義向教友收費，甚至引導教友將保險受益人及遺產繼承權指定給教會。受害者指稱，相關損失累計已超過千萬元，要求退還奉獻款項時，卻被告知「依市府監督要點不能退款」，引發爭議。台中市議員參選人、時代力量台中黨部執行長鄒明諺指出，這間教會近日遭多名前教友出面控訴，指陳姓主任牧師長期以精神控制、恐嚇等方式壓制反對聲音，並透過各類奉獻及課程收費大規模斂財。部分教友更被引導將保險受益人及遺產繼承權改列教會名下，導致十餘名離教者財務損失合計超過千萬元，目前相關案件已進入司法調查程序，呼籲盧市府應有積極作為。時代力量黨主席王婉諭指出，前教友A先生三年半前加入教會時，原本感受到溫暖與接納，卻逐漸發現教會內部運作與外界認知大不相同。根據前教友說法，主任牧師要求信徒切斷外部人際關係，並警告離開教會的人可能遭遇厄運。教會內部盛行「查驗」、「看異象」等文化，只要有人提出不同意見，便可能被貼上「沒生命」、「做得不夠好」等負面標籤。她批評，教會內形成一種「只要和牧師意見不同，錯的一定是你」的氛圍，已符合典型精神控制特徵。另有前教友指出，教會開設的「養育課程」每人收費約8千至1萬多元，此外牧師女兒也在教會販售襪子、明信片及咖啡等商品，其中一雙襪子售價高達280元，但無論課程或商品交易均未開立發票。除了十一奉獻、建堂奉獻及基金奉獻外，教友更被教導如何將房產、土地、遺產及保險受益人改列教會名下，引發外界質疑。另有前教友指控，主任牧師曾以「指導夫妻生活」為名，做出不當言行，涉嫌性騷擾。王婉諭指出，陳姓牧師一家對外經常塑造生活簡樸形象，宣稱早餐僅吃紅蘿蔔和小黃瓜，甚至捨不得替自己買瓶礦泉水，但實際薪資卻相當驚人。根據掌握資料，2025年主任牧師領取薪資約277萬元，師母約112萬元，女兒約98萬元，一家三口年薪合計達487萬元。王婉諭強調，宗教自由應受到保障，但絕不能成為斂財、性騷擾或控制未成年人的保護傘，「宗教自由，不是違法行為的免死金牌」。鄒明諺表示，部分受害者要求退還奉獻款項時，教會董事會竟以「依市府監督要點不能退款」為由拒絕處理，要求當事人自行提告。他呼籲台中市政府依法清查教會基金會財務狀況，釐清課程收費、奉獻及商品販售是否涉及逃漏稅，同時主動提供受害者行政及法律協助，避免市府相關規範被當成推卸責任的藉口。此外，應重新檢視現任董事會資格與運作，確保追償與調查不受特定人士左右。遭點名的教會發布聲明表示，已啟動內部調查程序，陳姓牧師夫婦已離職並離開教會，一雙兒女也暫停所有職務與權限，後續將依法究責。陳姓牧師及其女兒發表道歉聲明，表示願意面對錯誤並承擔責任。台中市民政局則澄清，市府訂定的監督要點主要在維護宗教財團法人財務健全與運作透明，並未規定不得退款，呼籲相關團體勿斷章取義誤導大眾。民政局強調，宗教自由不容成為不法行為的擋箭牌，後續將持續監督該法人運作情形，如查有違法事證，將依法採取必要處置，並提供受害民眾法律協助。