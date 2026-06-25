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近日豪大雨造成部分地區淹水及財產損失，為協助民眾減輕災害帶來的經濟負擔，屏東縣政府財稅局特別提醒，若因豪大雨導致房屋、土地、車輛或營業設備等財產受損，請務必牢記「先拍照、後清理」原則，完整保存受災證據，並於災害發生日起30日內或1個月內提出申請，即可依實際受損情形辦理相關地方稅捐減免。財稅局表示，房屋若因豪大雨受損達三成以上未滿五成者，可減半徵收房屋稅1年；若損壞程度超過五成，則可免徵房屋稅1年。至於地價稅部分，若土地因淹水、土石流、地層滑動、沙壓或其他天然災害影響，導致無法使用，或因環境及技術條件限制難以恢復原有用途者，可申請地價稅全免。在使用牌照稅方面，汽車或機車（151cc以上）如因豪大雨災害導致毀損報廢，或已向監理機關辦理停駛者，可申請免徵或退還使用牌照稅；如車輛尚可修復，也可依實際修復期間按日申請減免。娛樂稅則可依實際停業天數核減，營業設備受災影響者，亦可依勘查結果申請減免。財稅局提醒，災害減免案件均有申請期限，民眾應把握時效提出申請，以維護自身權益。同時鼓勵多加利用線上申辦服務，可至財稅局官網【首頁／專區服務／災害減免專區】填報申請資料，省時又便利。屏東縣政府財稅局關心，面對豪大雨災害帶來的影響，將持續陪伴鄉親共同度過復原重建階段，歡迎善用各項稅捐減免措施，減輕災後負擔，安心重建家園。