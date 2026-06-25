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台北市今（25）日受米克拉颱風外圍環流、鋒面接近以及西南風增強影響，造成短延時強降雨導致大淹水。台北市災防辦表示，截至14:00為止，計接獲150件災情通報，並指淹水達50公分以上未達100公分，每戶核發1萬元；淹水達100公分以上，每戶核發2萬元，一門牌一戶計算。災防辦說，150件災情通報，主要為瞬間強降雨造成的積淹水災情，計107件；其次為土石災情22件。目前尚有66件由區公所及相關局處積極處理中。在行政區的分布上，以內湖區116件最為集中，其次為士林區14件，北投區10件。災防辦指出，內湖區的災情通報案件中，內湖路二段及三段計有27 件災情，文德路一帶計有5 起災情，上述路段積水已退，但仍有部分地下室積淹水，正由區公所及水利處全力協助抽排中，環保局也持續派員進行當地環境復原作業。社會局表示，為因應6月25日強降雨致台北市部分住戶有淹水情形，依經濟部水災災害救助種類及標準與台北市公告，實際居住之住屋因水災淹水達50公分以上未達100公分，每戶核發1萬元；淹水達100公分以上，每戶核發2萬元，一門牌一戶計算。社會局說，已請區公所主動辦理會勘，並提醒民眾如住家淹水，先拍照佐證住家淹水高度，待災情平緩後向居住所在地區公所申請，由區公所進行會勘認定。如住戶淹水20公分以上未達50公分，致生活陷困者，可由當地區公所會勘時，另以台北市急難救助紓困處理。災防辦也補充，如住屋因土石流入侵達30公分以上，且有居住事實之現住戶，亦有受災補助，每戶核發2萬元。若未達30公分，致生活陷困者，可於區公所會勘時，另以本市急難救助紓困處理，每戶6,000元。