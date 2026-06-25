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菜寮溪為台南市南化區易淹水潛勢區，今（25）日受短延時強降雨影響，造成菜寮溪水位高漲，致菜寮溪支流沿岸中坑里水淹逾1公尺深，共計2戶10位民眾受困，市長黃偉哲立即指示台南市政府消防局及南化區公所盡速撤離受困民眾。南市府水利局指出，南化區最大時雨量88毫米，3小時174毫米，造成菜寮溪水位高漲，上游支流因受溪水高漲頂托影響，排水困難，致台20線沿線部分橋樑預警性封閉，而菜寮溪支流沿岸中坑里水淹逾1公尺深，共計2戶10位民眾受困，黃偉哲立即指示台南市政府消防局及南化區公所盡速撤離受困民眾。南市府水利局提到，該菜寮溪支流淹水地點位屬國有林事業區交界，大部分為農業部林業及自然保育署管理之土地，且該段菜寮溪係屬經濟部水利署第六河川分署管轄，邱忠川局長指示，後續將邀集2單位研商淹水情形，以利推動辦理相關排水改善作業，以期全面提升區域排洪能力，確保市民生命財產安全。另為因應本次西南風增強及鋒面接近帶來劇烈降雨，台南市政府水利局今日於水情中心開設三級應變中心。水利局亦提醒民眾可多利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況及氣象情資，提早防災、避災，若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋等情形，亦請市民朋友協助清除或通報市府1999市民服務熱線處置，以避免阻礙水流。