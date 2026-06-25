2026年世界盃足球賽持續進行，NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》也來到第15集。神蛙「蛙貴」上一集終於揮別低潮，成功預測巴西擊敗蘇格蘭，順利命中賽果，累積前14戰6勝8敗，命中率回升至42.86%。來到第15集，蛙貴將目光鎖定F組第三輪焦點戰，由亞洲強權日本迎戰北歐勁旅瑞典，這場比賽不僅攸關小組排名，更可能直接影響32強對戰組合，因此備受各界矚目。此戰經過神蛙的神機妙算看好「藍武士」日本勝出。
神蛙力挺日本 看好藍武士搶下關鍵勝利
日本將於台灣時間26日早上7點交手瑞典，本場台灣運彩賽事編號1042，根據台灣運彩盤口資訊，瑞典獨贏賠率1.45，和局3.20，日本勝出3.75。讓分盤部分，瑞典讓1球賠率2.25，和局（瑞典剛好贏1球）3.00，日本受讓1球1.90；瑞典讓2球賠率3.95，和局（瑞典剛好贏2球）3.60，日本受讓2球1.30。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.60、小球1.80；3.5球盤則為大球2.45、小球1.30。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬的「兩棲足球神殿」，面對日本與瑞典之戰展開預測。經過一段時間觀察後，蛙貴最終停留在代表「主勝」的右水潭區，看好日本能夠在正規90分鐘內擊敗瑞典，搶下關鍵3分。
日本本屆世界盃展現穩定戰力，不僅攻守俱佳，旅歐球員也逐漸扛起球隊重任；瑞典則憑藉高強度身體對抗與定位球優勢，一路維持競爭力。面對這場勢均力敵的強強對話，蛙貴最終選擇相信「藍武士」能夠笑到最後。
F組關鍵戰登場 神蛙能否延續止敗氣勢？
根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，「兩棲足球神殿」分為左水潭區、金蛙球門區及右水潭區，分別代表客勝、和局與主勝三種賽果。蛙貴最終停留的位置，就是牠對該場比賽結果的預測答案。
上一集成功命中巴西贏球後，蛙貴重新找回一些信心，這回則選擇力挺日本在關鍵戰擊敗瑞典。究竟神蛙能否延續止敗氣勢，持續提升命中率，還是再次讓球迷跌破眼鏡，答案將在比賽結束後正式揭曉。
球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，一同見證蛙貴的世界盃預測之旅。
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日本將於台灣時間26日早上7點交手瑞典，本場台灣運彩賽事編號1042，根據台灣運彩盤口資訊，瑞典獨贏賠率1.45，和局3.20，日本勝出3.75。讓分盤部分，瑞典讓1球賠率2.25，和局（瑞典剛好贏1球）3.00，日本受讓1球1.90；瑞典讓2球賠率3.95，和局（瑞典剛好贏2球）3.60，日本受讓2球1.30。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.60、小球1.80；3.5球盤則為大球2.45、小球1.30。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬的「兩棲足球神殿」，面對日本與瑞典之戰展開預測。經過一段時間觀察後，蛙貴最終停留在代表「主勝」的右水潭區，看好日本能夠在正規90分鐘內擊敗瑞典，搶下關鍵3分。
日本本屆世界盃展現穩定戰力，不僅攻守俱佳，旅歐球員也逐漸扛起球隊重任；瑞典則憑藉高強度身體對抗與定位球優勢，一路維持競爭力。面對這場勢均力敵的強強對話，蛙貴最終選擇相信「藍武士」能夠笑到最後。
根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，「兩棲足球神殿」分為左水潭區、金蛙球門區及右水潭區，分別代表客勝、和局與主勝三種賽果。蛙貴最終停留的位置，就是牠對該場比賽結果的預測答案。
上一集成功命中巴西贏球後，蛙貴重新找回一些信心，這回則選擇力挺日本在關鍵戰擊敗瑞典。究竟神蛙能否延續止敗氣勢，持續提升命中率，還是再次讓球迷跌破眼鏡，答案將在比賽結束後正式揭曉。
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