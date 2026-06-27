「與其一直幫房東繳房租，不如拿來繳房貸變資產」的觀念讓不少人深信不疑。特別是面臨蛋黃區高房價時，不少中產階級會退而求其次，轉往房價相對親民、空間更寬敞的「蛋白區」或「新興重劃區」築巢。然而，日本一對年收 200 萬的夫妻跟風買進蛋白區，5 年後生活卻全面幻滅，血淚慘認：後半生根本是被房子綁架了。

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🟡付房租不如留資產？入住五年慘認三大痛點
日媒《The Gold Online》一對年收約 200 萬元的夫妻，5 年前因蛋黃區房價太高，深信「租房不如買房」，毅然買下郊區大一倍的獨立透天厝，起初享受大空間與庭院，讓兩人多次慶幸買對了。

沒想到第 5 年現實面浮出，3大痛點讓他們難以承受：一、來回 3 小時通勤地獄耗盡體力二、房屋維修與汽車開銷等隱形支出暴增三、因遠離車站且缺乏建設紅利，房仲坦言二手流動與保值性極差，難以脫手

▲許多中產階級為了大空間買在蛋白區，5年後卻常因漫長通勤與高昂維護費，慘認生活品質被房子綁架。（示意圖／Gemini製圖／NOWNEWS監製）
▲許多中產階級為了大空間買在蛋白區，5年後卻常因漫長通勤與高昂維護費，慘認生活品質被房子綁架。（示意圖／Gemini製圖／NOWNEWS監製）
🟡親歷淡水到內湖！單程1.5小時真吃不消
這非特例，本報記者當年也買不起台北市中心，改買平實的淡水，單價直接少1/3，空間大了不只一倍。 雖擁有大空間，但工作在內湖，每天面對單程 1.5 小時、雨天更久的車程，體力與時間的雙重磨損，的確極度吃不消。

🟡安全感無價能增值！台灣專家揭買房兩關鍵
面對租買論戰，房產YouTuber安娜直言，擁有房子的安全感無價，穩定價值勝過利息減損；馨傳不動產智庫執行長何世昌則指明，重劃區初期最便宜，買房需要勇氣與做功課。出手前須誠實評估通勤耐受度，才不會讓家變成綁架日常的負擔。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
 

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...