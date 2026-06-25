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台灣颱風米克拉外圍環流與鋒面接近等影響，北台灣今（25）日出現驚人雨勢，台北市內湖區多處傳出淹水災情。對此行政院長卓榮泰被問及今年度中央政府總預算尚未通過，其中也包括治水預算，卓榮泰表示，治水預算當然是愈快通過是愈好，目前農業部準備它農損的相關的費用來做因應，只要災害不擴大，都還能夠因應當中，「但是最終還是要把預算通過，才是最好的解決之道」。對於媒體關注是否擔心今年度總預算延宕，影響治水跟救災，卓榮泰說，米克拉雖然沒有直撲台灣，但是帶來了相當充沛的雨量，預計在今明2天午後，還有山區都會帶來短暫性的，甚至是豪大雨，今早行政院會，我們已經就米克拉颱風的動向，由農業部、交通部、內政部、經濟部還有原民會都提出了相關的報告。卓榮泰也說，特別注意到有幾處的堰塞湖，尤其是花蓮萬里溪上游，目前雖然蓄水量還不是很大，但在快速累積中，已成立堰塞湖應變小組；另南投竹山加走寮溪堰塞湖，目前這個壩體跟水量還算不大，但仍緊密監控當中；另大家最關心的花蓮馬太鞍溪堰塞湖，現在已成淺灘的方式，幾乎是形成一個河道，但上游還有相當大土石方，都在農業部林保署監控中。卓榮泰說，現在南部還在下大雨，嘉義、高雄與屏東，有幾處山區目前是停班停課，已經由秘書長跟各地方政府的首長聯繫，各個應變事項由中央跟地方合力來共同的支援。那麼花蓮的部分，行政院顧問李孟諺也會在下午前去花蓮，看看當地的疏散撤離計畫，依據過去經驗，都同時而且快速提前地展開部署，山區豪雨部分，也請地方政府能夠保持高度的警戒。媒體追問治水預算是否被影響，卓榮泰表示，治水預算當然是愈快通過是愈好，目前農業部準備它農損的相關的費用來做因應，只要災害不擴大，都還能夠因應當中，「但是最終還是要把預算通過，才是最好的解決之道」。