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▲氣象署預估這波顯著降雨會持續到明日上午，周六、周日各地水氣仍多，下周二起天氣才會逐日回穩。（圖／中央氣象署提供）

▲目前第7號颱風「米克拉」位於台灣東方海面，今天是距離台灣最近的時候。（圖／取自中央氣象署）

受第7號颱風米克拉外圍環流、西南風增強及鋒面接近影響，全台天氣持續不穩。中央氣象署今（25）日上午11時啟動加強預報作業，指出今、明兩天將是這波降雨最劇烈的時段，南部已有超大豪雨發生，，《NOWNEWS》整理颱風最新動態、雨何時停、下周天氣一文看。中央氣象署朱美霖預報指出，今（25）日上午11時啟動加強預報作業。受颱風外圍環流及西南風增強、鋒面接近影響，今、明兩天台灣附近天氣相當不穩定，南部已出現超大豪雨，北台灣也受到颱風外圍環流影響，陸續出現短延時強降雨，提醒民眾這兩天務必提高警覺。今日下午，中南部仍有明顯雨勢，尤其南部山區6小時累積雨量可能超過200毫米；北台灣則因鋒面影響，也有明顯降雨，預估各地雨勢將持續至今晚。明天白天上半天，西南風強度依舊偏強，南台灣仍須留意猛烈降雨；中部以北則受鋒面影響，須防範中小尺度對流發展，可能帶來局部明顯的強降雨。展望未來一週天氣，週六各地仍有降雨，西半部須留意大雨或豪雨，東半部也有局部大雨發生機率。隨著鋒面逐漸北移，週日整體雨勢將逐漸減弱，但西半部仍有局部陣雨或雷雨，東半部以午後雷陣雨為主，午後局部仍有較大雨勢發生機會。下週一西南風影響仍在，迎風面的中南部仍有局部短暫陣雨；隨著太平洋高壓逐漸西伸，下周二起天氣終於逐日回穩。從目前天氣概況來看，今日凌晨0時起，屏東縣最大日累積雨量已超過500毫米，高雄市也超過400毫米。中部以北在西南風影響下，同樣有局部顯著降雨，北台灣今日上半天受颱風外圍環流及鋒面影響，日累積雨量約達250毫米。目前第7號颱風「米克拉」位於台灣東方海面，今天是距離台灣最近的時候，但仍與台灣保持約400公里距離。從雷達回波圖可見，南高屏地區受西南風持續輸送水氣影響，強降雨仍將持續。隨著颱風逐漸北上，中部以北則是受西南風影響，將持續出現間歇性強降雨；北台灣則須留意鋒面進一步接近後，降雨將更加明顯，目前氣象署持續發布豪雨特報。