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▲有網友把鍾明軒Cos楊丞琳的照片交給Meta AI辨識，竟被誤認成G-Dragon。（圖／翻攝自threads）

網紅鍾明軒昨（24）日在社群分享一系列Cosplay楊丞琳的造型，不僅頂著一頭金色長直髮，搭配迷彩頭巾及灰色舞台服裝，整體神韻相似度超高，讓不少粉絲第一眼差點認不出來。沒想到他突發奇想，將照片丟給Meta AI辨識，結果AI竟然一本正經地回答：「這是G-Dragon（權志龍）。」讓鍾明軒哭笑不得，也掀起網友熱議。鍾明軒日前分享多張Cos楊丞琳的照片，只見他穿著灰色短版上衣及寬鬆短褲，搭配毛毛護腿、迷彩頭巾及金色長髮，完整還原楊丞琳近期演唱會舞台造型，就連妝容、神情都十分到位，造成熱烈討論。鍾明軒的造型曝光之後，有網友將照片交給Meta AI辨識，並詢問「這是誰？」沒想到AI卻回覆：「這是G-Dragon（權志龍），BIGBANG成員。2025年他以長髮加迷彩頭巾的造型回歸，機場和舞台穿搭都帶起『頭巾＋中性風』趨勢，圖裡就是他近期表演的造型。」對此其他網友笑翻留言「原來是GD，還以為鍾明軒」、「AI回覆超好笑，到底跟GD什麼關係」、「竟然是GD！還以為楊丞琳」、「好險原來是GD，差點以為是楊丞琳。」