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日本東京澀谷街頭近一年來有成人影片業者，在路上尋找男性路人，並指導民眾將手伸進一名女子穿戴的箱子內，這個「摸乳箱」企劃的影片段落在社群平台創造上億觀看，並帶來千萬金流，但也因此遭警方盯上，包含一名女子在內共3人被逮。根據NHK與時事通信社等日本媒體報導，東京澀谷街頭發生爭議事件：有男女將紙箱套在上半身，讓路人伸手觸摸胸部並拍攝下整個過程，警方以涉嫌違反《東京都防止滋擾條例》，將3人移送檢方偵辦。警視廳表示，涉案人員將拍攝的影片上傳至社群媒體，並引導使用者前往發布成人影片的會員制網站，藉此獲利約1000萬日圓。遭移送的對象為居住於東京都品川區及橫濱市、年齡介於27歲至37歲的3名男女。警視廳指出，去年6月起，這3人在東京澀谷街頭進行猥褻行為：女性在裸露胸部的狀態下，以紙箱遮住上半身，再讓路人將手伸入紙箱內觸摸胸部，3人在路上持續進行相關拍攝活動約1小時，並將影片上傳至社群平台。警方表示，3人經營的多個社群帳號合計約有80萬名追蹤者，透過廣告收益以及會員網站販售影片，在截至今年3月的一年多期間內，累計營收推估約達1000萬日圓。面對調查時，3人均坦承相關指控，並供稱「覺得會爆紅才這麼做」；從社群平台影片片段可看到，團隊招攬來摸乳的民眾大多為男性，也有少部分女性，許多男子伸手一摸後大感震驚，接著帶著一抹微笑離開。