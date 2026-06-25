受今年第7號颱風「米克拉」（Mekkhala）影響，部分航班異動。中華航空與星宇航空今（25）日發布公告，調整明（26）日部分往返沖繩之航班。提醒近期有赴日規劃旅客，出發前務必確認最新航班動態。
中華航空航班異動如下：
航班資訊可能隨颱風動態調整，請旅客於搭機前透過官網或是APP等確認最新航班異動資訊。華航網站、星宇航空網站、台灣虎航網站
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- 航班取消
- CI120 / CI121 桃園往返沖繩。
- 航班延後
- CI122 / CI123 桃園往返沖繩。（並放大機型）
- CI132 / CI133 高雄往返沖繩。
- 台中－沖繩：
- JX302 台中飛往沖繩：延後至 14:55 起飛。
- JX303 沖繩飛往台中：延後至 18:30 起飛。
- 台北－沖繩：
- JX870 台北飛往沖繩：延後至 14:20 起飛。
- JX871 沖繩飛往台北：延後至 18:10 起飛。
- 航班延後
- IT230 / IT231 桃園往返沖繩那霸
- IT288 / IT289 高雄往返沖繩那霸延至27日起飛，且航班編號將調整為IT2288 / IT2289
- 航班取消
- IT792 台中前往沖繩那霸
- IT729 沖繩那霸前往高雄
航班資訊可能隨颱風動態調整，請旅客於搭機前透過官網或是APP等確認最新航班異動資訊。華航網站、星宇航空網站、台灣虎航網站