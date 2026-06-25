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王義川提告揭露跟拍案！多位政界要員疑遭凱思國際偷拍

部分資金疑與親屬有關！檢方首度傳喚黃國昌釐清

民眾黨主席黃國昌因遭檢控透過「凱思國際」籌組狗仔隊，長期跟拍並蒐集政界人士的影像資料，隨後又被指涉嫌在收受資金後於立法院協助特定質詢。台北地檢署正針對相關指控是否涉犯《國家安全法》及《貪污治罪條例》等罪嫌展開追查，並於今（25）日下午3時首度傳喚黃國昌到案說明，由檢察官進一步訊問。此案起因於2024年間，國民黨立委徐巧芯於社群平台公開民進黨立委王義川的交通違規畫面。王義川隨後根據相關影像資料提告，檢警循線追查後發現，涉案的4名人員均受僱於「凱思國際」公司，媒體進一步調查指出該公司登記負責人為李麗娟。據《鏡報》報導，遭跟拍的對象除了王義川外，還包括民眾黨前主席柯文哲、行政院前副院長鄭文燦、行政院前政務委員張景森等多位政界人士。檢調目前仍持續釐清這些影像蒐集行為是否合法，以及該公司的實際運作模式與資金來源。據《鏡報》報導，檢調先前梳理凱思國際的資金來源時，發現部分金流疑似與企業界人士及黃國昌的親屬有所關聯，因而針對相關金流展開調查。雖然檢方過去曾多次向法院聲請搜索票，但均未獲准，並已於去年底約談涉案的記者謝幸恩及林姓男子等人到案說明。為了進一步查明真相，檢方於今日下午首度傳喚黃國昌到案以釐清案情。