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▲《坂本日常》第二季將於2027年1月開播。（圖／《坂本日常》官方X）

▲《坂本日常》第二季前導影片曝光全新畫面，退休後的坂本太郎再次面臨殺手世界的威脅，準備迎接全新戰鬥。（圖／翻攝自 Netflix）

前導預告曝光 JCC篇迎來動畫化

▲《坂本日常》第二季公開最新前導視覺，宣布人氣篇章「JCC（日本殺手養成機關）篇」將於2027年1月正式動畫化。（圖／《坂本日常》官方X）

第二季追加聲優公開 製作陣容一次看

「傳說殺手」坂本太郎終於要回來了！《坂本日常》（SAKAMOTO DAYS）第二季即將於2027年1月全球獨家上線 Netflix。近日同步公開前導視覺、宣傳影片與追加聲優陣容。第二季故事將邁入原作中人氣極高的 JCC（日本殺手養成機關）篇，揭開坂本學生時代的故事，也預告更激烈的殺手對決即將展開。《坂本日常》改編自漫畫家鈴木祐斗自2020年起於《週刊少年 Jump》連載的同名作品，故事描述曾是殺手界傳奇的坂本太郎，在遇見真命天女後選擇退休，與妻子成家並在小鎮經營商店，過著平凡幸福的生活。然而，一紙高額懸賞令打破了這份日常，面對接連找上門的殺手，坂本只能與夥伴並肩作戰，一邊守護家人，一邊追查幕後黑手，在搞笑日常與爽快動作之間展開一連串驚險冒險。第二季公開的前導視覺以年輕時的坂本太郎為主角，搭配 JCC（日本殺手養成機關）時期的重要角色，暗示故事將聚焦他成為傳奇殺手前的過往。前導影片則曝光多段全新動畫畫面，不僅能看見 JCC 校園生活與高張力戰鬥，赤尾利音、京、勢羽真冬等漫畫人氣角色也登場亮相，讓不少原作粉絲直呼期待已久的篇章終於動畫化。《坂本日常》憑藉「退休大叔殺手」的反差設定，以及融合搞笑、動作與熱血的節奏，自連載以來迅速累積高人氣，漫畫累積發行量已突破千萬冊，並曾入圍「下一部人氣漫畫大賞」。 JCC 篇更被許多漫畫迷視為全作的重要轉折，不僅深入描寫坂本的學生時代，也將揭露更多角色之間的羈絆與殺手世界的秘密。除了公開前導影片外，官方也一口氣揭曉第二季追加聲優名單，包括百川甚右衛門由家中宏、百川苗子由淺野真由美、勢羽夏生由岡本信彥、赤尾晶由 M・A・O、赤尾利音由能登麻美子、勢羽真冬由山下大輝，以及京由日野聰擔任配音。此外，官方也宣布新增三位角色聲優，包括周由戶谷菊之介、佐藤田悅子由渡邊美佐、四村曉由藤真秀擔任配音，三人的聲音也已於最新公開的前導影片中率先曝光。製作團隊方面，第二季由中島大輔接任導演，系列構成、角色設計及動畫製作等核心班底則維持不變，繼續由岸本卓、森山洋與 TMS Entertainment 操刀，讓粉絲期待 JCC 篇能以更精彩的動畫表現呈現。