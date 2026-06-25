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牆面、地板髒污清潔3步驟

▲牆壁、地板淹水後修復，可依清潔、修復、防護步驟處理。（圖／記者張鴻儀攝）

插座、家電別使用 完全乾燥才能通電

▲電風扇等小家電要確定完全乾燥後，才可以再使用。（示意圖／記者徐銘穗攝）

潮濕易滋生蚊蟲 去除積水、室內搭配除濕機

受到輕度颱風米克拉外圍雲系、鋒面接近及西南風增強影響，北部、南部都傳出暴雨、淹水災情。淹水過後，如何恢復居家環境、修復相當重要，居家修繕品牌特力屋對此建議，民眾在淹水退去後，可依「清潔、修復、防護」順序，讓家中復原，並提醒民眾，泡水家電和插座不要馬上通電，應該等乾燥後再使用，以免引發短路。特力屋指出，居家環境受到嚴重淹水侵襲，雨水消退後牆面與地面常會殘留大量污泥、泥沙與淤積物。為了提升復原效率並確保結構安全，建議民眾可按照以下步驟修復家園。牆面與地面等大面積淤泥，推薦使用「高壓清洗機」進行高壓沖洗，能快速剝離頑固污垢，省時又省力。務必等待風雨停息、牆面「完全乾燥」後進行下一步。可先將泡水剝落的舊油漆刮除，如果面積太大可搭配研磨機提高效率，隨後在水泥表面施作「防水底漆」打底，最後再塗刷一般乳膠漆或水泥漆。針對已泡水的「木地板」，專家建議果斷拆除汰換，避免後續產生變形、發霉與白蟻滋生等情況；若為大理石、石英磚等石材類地板，清潔時務必避開酸性或鹼性清潔劑，改選用「中性清潔劑」以保護石材表面。水災過後，不少人家中的插座、電器也跟著泡水，特力屋指出，泡過水的插座不要馬上通電，可把插座的面板拆下來，檢查裡面是否有泥沙堆積，清理乾淨後，可用風扇或吹風機將內部徹底吹乾。泡水的家具與家電，可照以下方式處理：實木家具應搬至戶外陰乾或曬乾，確認乾燥後可在外層塗刷「護木油」加強防護。床墊、被褥等寢具一旦遭水浸泡，很容易在內部孳生大量黴菌，基於衛生健康考量，建議直接汰換。小家電內部結構精密複雜，自行清理難度高，若外觀清潔乾淨且完全晾乾後，想進行功能測試，建議務必將家電移至戶外空曠處，並透過延長線操作，可防止泡水電路板因內部短路突然爆出火花，進而引發室內火災。家中若有地下室或位於地勢低窪地區，淹水嚴重時，應在確認整體用電環境安全的前提下，使用「發電機與抽水馬達」排除積水。水分徹底抽離後，應搭配「除濕機」降低環境濕度，抑制黴菌與細菌滋生。此外，風災與水災過後，環境潮濕容易成為老鼠與登革熱病媒蚊的溫床，進而提高登革熱等傳染病的傳播機率。特力屋提醒，風雨停歇後應儘速落實「巡、倒、清、刷」，徹底清除花盆底座、廢輪胎及低窪處的積水，保持環境乾燥，並做好個人防護與防蚊措施。