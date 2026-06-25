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淹水地區蓄水池要清洗、消毒 含氯漂白水稀釋清理環境

受到颱風米拉克北上、鋒面接近及西南風增強影響，中央氣象署今（25）日發布豪雨特報，雙北多處傳出淹水災情，台北市內湖更是災情慘重。疾管署表示，民眾清理家園容易接觸汙水、汙泥孳生病媒蚊，造成鉤端螺旋體病、類鼻疽、腸道傳染病及登革熱等傳染病疫情，要特別留意3步驟，遠離傳染病。疾管署發言人曾淑慧提到，由於強風暴雨易使土壤及泥水中的鉤端螺旋體、類鼻疽等病源菌暴露於地面並更易傳播，除了接觸傳播外尚可能造成吸入性感染，請民眾清理家園時除了戴防水手套及長靴外，請戴上口罩，避免吸入受汙染的塵土或水滴。曾淑慧指出，糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症患者，或免疫功能受損者等高風險族群，近期如有發燒、咳嗽等症狀應儘速就醫並告知醫師是否有汙水、汙泥接觸史，以利即早診斷與治療。水災地區蓄水池如遭污水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，並將水澈底煮沸後再飲用；曾淑慧表示，泡過水或解凍過久的食物請勿食用，居家環境可用市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭；廚具及餐具應煮沸消毒，或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。並請依「濕、搓、沖、捧、擦」的步驟正確洗手。疾管署提醒，國內今年已出現登革熱本土病例，加以近日高溫持續且雨後環境有利病媒蚊孳生，籲請民眾雨後主動巡檢居家環境，落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內外是否有積水容器，將積水倒掉並將不必要的容器清除回收。若有大型廢棄容器，可聯繫清潔隊協助清運，必須留下的容器也要仔細刷洗去除蟲卵後，妥善收拾晾乾並予以倒置。如有出現發燒、頭痛、腹瀉、噁心嘔吐、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並主動告知活動史，以利醫師及早診斷及通報。