人氣手遊《Pikmin Bloom》再推出地區限定活動！自6月26日至7月16日，香港電車沿線將設置7個限定「特殊地點」，玩家只要前往指定車站，在遊戲中向下滑動特殊地點，即可獲得金色花苗，培育後便能取得香港限定的「紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏」，這段期間有到香港遊玩的民眾不要錯過了。
本次皮克敏以香港百年歷史的「叮叮車」為主題，共有7款不同電車站牌設計，吸引玩家沿著電車路線散步收集，除此之外，還有指定Nintendo零售據點「限量」發送皮克敏紙帽，送完為止。
百年「叮叮車」化身飾品皮克敏 7座車站設特殊地點
香港電車又被稱為「叮叮車」，已有超過百年歷史，是香港居民日常生活的重要交通工具，也是不少旅客認識香港的代表性風景。活動希望結合香港城市特色，邀請玩家帶著皮克敏，一站一站探索香港街頭。
活動時間為6月26日0時至7月16日23時59分（香港當地時間），香港電車沿線共設置7個特殊地點，分別位於：
📌 柯布連道
📌 菲林明道
📌 杜老誌道
📌 堅拿道西
📌 波斯富街
📌 百德新街
📌 富明街
玩家只要在《Pikmin Bloom》App 中找到特殊地點並向下滑動，即可獲得一株金色花苗，培育後將成長為紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏。
全都是紅色皮克敏 7款香港電車站牌徽章可收集
官方指出，本次活動取得的皆為紅色皮克敏，不過每隻頭上的照片鈕扣徽章皆採用不同的香港電車站牌設計，共有7款，因此玩家必須走訪7個特殊地點，才能完成整套收藏。另外，每位玩家在活動期間，每個特殊地點僅能取得一株金色花苗，因此每座車站都只有一次領取機會。
指定Nintendo門市送皮克敏紙帽 每天限量150頂
除了遊戲內活動外，香港多間指定Nintendo零售據點也將「限量」發送皮克敏紙帽，數量有限，送完為止。參與活動的店鋪包括：
📌 Assemble｜Nintendo Switch商品專門店
📌 nsew 啟德體育園分店
📌 nsew K11 MUSEA分店
📌 nsew 香港高鐵站分店
📌 LBuy Nintendo Switch／Nintendo Switch 2官方產品零售店
📌 nsew 圍方 The Wai分店
各門市營業時間不同，每間門市每天最多發放150頂紙帽，當日數量發完即停止發送。
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香港電車又被稱為「叮叮車」，已有超過百年歷史，是香港居民日常生活的重要交通工具，也是不少旅客認識香港的代表性風景。活動希望結合香港城市特色，邀請玩家帶著皮克敏，一站一站探索香港街頭。
活動時間為6月26日0時至7月16日23時59分（香港當地時間），香港電車沿線共設置7個特殊地點，分別位於：
📌 柯布連道
📌 菲林明道
📌 杜老誌道
📌 堅拿道西
📌 波斯富街
📌 百德新街
📌 富明街
玩家只要在《Pikmin Bloom》App 中找到特殊地點並向下滑動，即可獲得一株金色花苗，培育後將成長為紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏。
官方指出，本次活動取得的皆為紅色皮克敏，不過每隻頭上的照片鈕扣徽章皆採用不同的香港電車站牌設計，共有7款，因此玩家必須走訪7個特殊地點，才能完成整套收藏。另外，每位玩家在活動期間，每個特殊地點僅能取得一株金色花苗，因此每座車站都只有一次領取機會。
指定Nintendo門市送皮克敏紙帽 每天限量150頂
除了遊戲內活動外，香港多間指定Nintendo零售據點也將「限量」發送皮克敏紙帽，數量有限，送完為止。參與活動的店鋪包括：
📌 Assemble｜Nintendo Switch商品專門店
📌 nsew 啟德體育園分店
📌 nsew K11 MUSEA分店
📌 nsew 香港高鐵站分店
📌 LBuy Nintendo Switch／Nintendo Switch 2官方產品零售店
📌 nsew 圍方 The Wai分店
各門市營業時間不同，每間門市每天最多發放150頂紙帽，當日數量發完即停止發送。