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韓國男團P1Harmony今（25）日宣布將在7月18日來台，在新北市工商展覽中心（五股工商展覽館）舉辦演唱會，這也是他們繼去年的高雄流行音樂中心之後，相隔近1年帶著最新專輯迷你專輯《UNIQUE》再度重返台北舉辦專場，票價分為5980元、5280元2種，7月3日中午12點在年代售票系統正式開賣。P1Harmony是韓國FNC娛樂於2020年推出的六人男子音樂團體，由四位韓國成員THEO、JIUNG、INTAK、JONG SEOB，一位日本成員SOUL，及一位加拿大籍成員KEEHO組成，並由KEEHO擔任隊長，2020年10月28日以迷你專輯《DISHARMONY : STAND OUT》正式出道，也曾被葛萊美音樂獎選為「2023年值得關注的K-POP男團」之一。而3月12日在韓國發行第9張迷你專輯《UNIQUE》的P1Harmony，專輯發行首週便突破50萬張銷量，並在美國告示牌Billboard專輯榜「Billboard 200」拿下第4名，刷新自己最佳紀錄。自2023年以來，他們已連續6張作品成功進榜。值得一提的是，P1Harmony去年9月發行首張英文專輯《X》，當時首度打進「Billboard 200」前10名，而這次則進一步將排名推升至第4名，首次躋身榜單前5強，展現出驚人的成長速度與不斷攀升的全球人氣。《2026 P1Harmony ASIA STAGE [BE UNIQUE] IN Taipei》台北站，將於7月18日下午5點在新北市工商展覽中心舉行，票價為新台幣5980元、5280元，7月3日中午12:00在年代售票系統全面啟售，更多詳情可洽主辦單位和協整合行銷官方社群專頁。