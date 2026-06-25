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中國海警船日前赴台灣東部海域展開所謂「執法」行動，引發國際高度關注，七大工業國集團（G7）以及各國在台協會陸續發聲，對相關行動表達關切與譴責；然而，國民黨主席鄭麗文仍頻替北京政府說話，甚至將責任推到自己國家身上。對此，民進黨立委林俊憲看不下去痛批，在獨裁者眼中，最沒有價值的往往不是敵人，而是像她這樣永遠點頭的人。林俊憲表示，國際社會看得很清楚，持續以軍事威脅、武力企圖改變現狀的，從來不是台灣，而是中國。但悲哀的是，台灣最大的在野黨主席，卻依然選擇配合中國的論述，把責任推到自己的國家身上，他無奈直言：「我不確定鄭麗文主席是不是真的認為，只要配合中國的立場、一路舔共，就能帶來和平。」林俊憲進一步提醒，中國現在的政治環境，恐怕不是鄭麗文去北京「朝聖」時看到的那種一片和諧、欣欣向榮。習近平近年來不斷整肅身邊的將領，像今年初的張又俠，曾是解放軍職務最高的現役將領之一，與習近平相識數十年，兩人的父親還曾經一起共事。習近平甚至為了他，打破中共長年的人事任命慣例，讓他以72歲高齡繼續續任中央軍委副主席。「連這樣的人，都無法保證自己永遠安全。鄭麗文主席又怎麼會認為，這樣的習近平會對台灣充滿善意？」林俊憲強調，如果鄭麗文主席沒辦法認知到台灣當前的風險，只在乎習近平的手是不是像雲一樣柔軟。那他也要提醒鄭麗文，在獨裁者眼中，最沒有價值的，往往不是敵人，而是像她這樣永遠點頭的人。