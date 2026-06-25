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台北市今（25）日受米克拉颱風外圍環流、鋒面接近以及西南風增強影響淹大水，有民眾質疑水利處未打開抽水機，才會發生嚴重的積水。水利處長張凱堯則澄清，抽水機租借在區公所，水利處的自有抽水機組較大，配合災害應變中心調度，至於抽水站，只要水位上來就會自動抽水，運作沒有問題。北市府官員今下午針對0625颱風外圍環流強降雨事件受訪，媒體詢問民眾質疑，上午抽水機租借調度是否有點狀況？張凱堯則澄清，抽水機租借在區公所，所以區公所有自己一套做法，水利處自有的移動式抽水機組機具比較大，是聽候災害應變中心調度，發現積淹水的時候，經過通報就前去現場協助支援，這沒有民眾申請的問題。張凱堯說，至於抽水站其實都是自動化，只要水位上來馬上自動起抽，北市府全程都在監控抽水機的運作，而今天河川水位很低，其實可以重力排水，但市府還用抽水機去輔助抽水，所以抽水機運作是沒有問題的，因此今天積淹水最大的主因是降雨太大、排水不及。