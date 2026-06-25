我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（25）日主持全社會防衛韌性委員會第8次委員會議時表示，從中國威權擴張的種種行徑，清楚可見，中國才是改變台海現狀，以及印太區域和平穩定的破壞者，台灣提升自我防衛能力、維護和平穩定現狀、守護民主自由的生活方式，這些作為絕對不是挑釁。賴清德表示，今天上午，全社會防衛韌性委員會針對「灰色地帶侵擾」和「高強度海上脅迫」，進行了桌上推演，要感謝三位副召集人擔任指導官，也要感謝各位顧問、委員和行政團隊同仁的投入，為國家安全與韌性貢獻心力。賴清德提到，這幾年來，中國對日本、台灣、菲律賓等周邊國家的灰色地帶侵擾、威脅及滲透，已經造成印太國家和國際社會的不安，尤其，近期，中國對東海、南海和台海周邊海域，進行以執法、巡查或掃測為名的海上行動，這些已經不再只是單純的技術性活動，而是假借執法之名，遂行擴張之實，破壞了印太區域的安全及和平穩定的現狀，也破壞了以規則為基礎的國際秩序。賴清德指出，上星期「七大工業國集團」（G7）領袖峰會的聯合聲明，明確指出建立一個基於法治、自由及開放印太地區的重要性，並且重申堅決反對任何以武力或脅迫等手段，單方面改變東海、南海，以及台海現狀；他要再次強調，從中國威權擴張的種種行徑，清楚可見，中國才是改變台海現狀，以及印太區域和平穩定的破壞者，台灣提升自我防衛能力、維護和平穩定現狀、守護民主自由的生活方式，這些作為絕對不是挑釁。賴清德說，台灣會響應G7的呼籲，並且落實「集體防禦、責任分擔」，我們將持續與理念相近國家密切合作，肩並肩發揮嚇阻力量，共同維護印太的和平穩定，面對中國的各種行動，他要感謝國軍，以及海巡弟兄姊妹，在第一線積極應處，守護國家安全，也要強調，維護國家的主權和安全，不是單一的國防議題，而是整個社會的共同責任，「現代安全的挑戰，也往往不是單一事件，而是長期、複合且跨領域的壓力測試」。賴清德說，一個具備強大防衛韌性的國家，需要穩定運作的行政體系，以及能夠在危機中維持秩序與信心的社會結構，因此，政府推動全社會防衛韌性工作，不斷強調「有準備、更安全」的重要性，今天的桌上推演，再次透過跨部會、跨領域的合作、研討與驗證，來檢視國家面對複合式風險，以及威脅的整體應變能力，持續提升台灣的安全與防衛韌性。